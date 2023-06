Biocorp va passer sous pavillon danois

La medtech auvergnate Biocorp, spécialiste des dispositifs médicaux, notamment pour le traitement du diabète, va se faire racheter par le groupe de santé danois Novo Nordisk. L’opération valorise Biocorp 154 millions d’euros. Soit 13 fois son chiffre d’affaires 2022.

Dans un premier temps, Novo Nordisk devrait acquérir cet été un bloc de contrôle de 45,3% du capital (et 62,2% des droits de vote) auprès de Bio Jag, holding de la famille de Jacques Gardette, président fondateur de Biocorp, au prix de 35 euros par action. Les deux partenaires viennent d’entrer en négociations exclusives. A l’unanimité, le conseil d’administration de Biocorp est favorable à cette opération. Concomitamment, des actionnaires minoritaires, dont Nyenburgh, Greenstock et Vatel Capital, pesant 19% du capital (et 13,1% des droits de vote) transféreront leurs actions à l’acquéreur. Dans un second temps, Novo Nordisk lancera en septembre prochain un projet d’OPA simplifié sur le solde du capital, en vue d’un retrait obligatoire, au même prix de 35 euros par action, en numéraire.

Le prix offert représente une prime de 19,5% sur le dernier cours et de 45% sur les 90 derniers jours. L’action a plus que doublé de valeur depuis son point bas d’octobre dernier. Biocorp s’était introduit sur Alternext – aujourd’hui Euronext Growth – en juillet 2015 au prix de 9,25 euros par action. En cas de succès, une nouvelle société quittera la cote parisienne, qui peine à accueillir de nouveaux candidats…

Les deux groupes sont déjà partenaires

Partenaire historique de Sanofi et de Merck, Biocorp est associé à Novo Nordisk depuis 2021 pour développer une version spécifique de Mallya – dispositif intelligent Bluetooth de Biocorp pour les injecteurs d’insuline – pour le stylo FlexTouch de Novo Nordisk et pour d’autres domaines thérapeutiques. «Nous cherchons à accroître notre agilité pour permettre l’innovation et le développement plus rapides de nouveaux dispositifs connectés», a déclaré Marianne Olholm, vice-présidente senior, dispositifs et solutions d’administration chez Novo Nordisk dans le communiqué. Le groupe danois a l’intention de «préserver l’agilité et l’esprit d’entreprise» de Biocorp, et y investira davantage.

Le comité ad hoc, composé du directeur général de Biocorp et des deux administrateurs indépendants, proposera prochainement au conseil le nom de l’expert indépendant. Biocorp est conseillé par Stifel, et Novo Nordisk par Lazard.

En 2022, Biocorp a dégagé un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros (+14%) pour un Ebitda de 43.000 euros (-95%) et une perte nette de 651.000 euros (contre un bénéfice de 294.000 euros en 2021), en raison des hausses des dépenses liées aux autorisations réglementaires et aux hausses des salaires liées au «renforcement de fonctions stratégiques» pour assurer la croissance à venir. Fin 2022, le groupe disposait de 2,7 millions d’euros de trésorerie. En mars dernier, Biocorp évoquait des perspectives 2023 «extrêmement favorables avec la montée en puissance des revenus provenant des ventes des produits connectés».