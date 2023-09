Bénéteau démâte après l’annonce de perspectives prudentes pour 2024

Bénéteau fait tanguer la confiance des investisseurs. Le fabricant de bateaux à moteur et voiliers de luxe a livré mercredi soir de très bons résultats semestriels, mais s’est montré prudent quant à ses perspectives.

Le titre cédait 14% jeudi à la mi-journée, à 11,32 euros, signant la plus forte baisse du SBF 120.

«Dans un contexte de forte hausse des taux d’intérêt et avec un niveau de stocks chez les concessionnaires de retour au niveau pré-Covid en volume, un déstockage est attendu dans certains réseaux de distribution en 2024, notamment ceux très actifs sur les petites unités», a souligné Bénéteau.

A lire aussi:

«Une nette décélération»

Le groupe a cependant confirmé ses objectifs à l’horizon 2025, à savoir un chiffre d’affaires compris entre 1,5 et 1,65 milliard d’euros pour sa division Bateau et une marge opérationnelle de 11,5% dans la fourchette haute de ce chiffre d’affaires.

Ces objectifs impliquent «une nette décélération» de la croissance par rapport à 2022 et 2023, notent les analystes de Gilbert Dupont, qui ont abaissé leur objectif de cours de 20 à 15 euros après cette publication.

«A la suite de la transformation industrielle [de Bénéteau] ces dernières années et de la stratégie de montée en valeur, nous estimons que la société est désormais plus solide pour naviguer dans le secteur cyclique du nautisme. Nous dégradons cependant notre opinion à ‘accumuler’ vs ‘acheter’ compte tenu d’un momentum plus compliqué», ajoutent-ils, évoquant un environnement macroéconomique moins porteur et un «manque de catalyseurs».

Pour Arnaud Despre, analyste chez Portzamparc, le fait que Bénéteau n’ait pas relevé ses objectifs à moyen terme explique en grande partie la déception des investisseurs. Le groupe vise toujours une marge opérationnelle de 11,5% en 2025 dans sa division Bateau alors qu’elle devrait atteindre 12% cette année. «Cela nous paraît (très) prudent car le groupe verra la montée en puissance de la production au Portugal, les fruits de la réorientation de certains sites de production et surtout une poursuite de sa montée en gamme qui atténue les effets de cycle», commente l’analyste.

Au premier semestre 2023, la marge opérationnelle courante a atteint 16% pour un chiffre d’affaires en hausse de 44%, à 1,03 milliard d’euros. Le bénéfice net du groupe a plus que doublé, à 117,1 millions d’euros.

Ces résultats incluent un effet «mix» positif et ont également bénéficié d’une amélioration des conditions d’approvisionnement. L’an dernier, les difficultés d’approvisionnement avaient entraîné un report de facturation d’environ 80 millions d’euros du premier semestre vers le second.

Bénéteau a par ailleurs relevé mercredi sa prévision de résultat opérationnel courant (ROC) à plus de 210 millions d’euros en 2023, alors qu’il tablait à la fin juillet sur un montant de plus de 200 millions d’euros.