Bayer pâtit du retournement du prix des herbicides à base de glyphosate

La morosité était de mise jeudi lors de la présentation des comptes trimestriels de Bayer. En raison d’un ralentissement perceptible de son activité depuis le début de l’année, le groupe agrochimique et pharmaceutique allemand a publié un chiffre d’affaires consolidé de 14,4 milliards d’euros entre janvier et mars 2023, en recul de 1,1% à périmètre et changes constants par rapport à la période correspondante de l’an dernier. Son excédent brut d’exploitation (Ebitda) hors éléments exceptionnels est ressorti en baisse de 14,9% à 4,47 milliards d’euros. Les analystes tablaient en moyenne sur un Ebitda ajusté de 4,63 milliards. «Le dérapage des frais généraux représente à l’échelle du groupe la moitié de l’écart enregistré sur l’Ebitda par rapport au consensus», ont relevé les analystes d’UBS.

Le bénéfice net a chuté d’un tiers à 2,18 milliards d’euros, en tenant compte de charges exceptionnelles de 431 millions qui reflètent principalement une perte de valeur des herbicides à base de glyphosate au sein de sa division semences. Si l’activité de la branche santé grand public est restée bien orientée, la branche pharmaceutique a été touchée par un repli des ventes de médicaments sous ordonnance, une hausse de certaines dépenses de R&D et la persistance de longues procédures d’appels d’offres sur le marché chinois. Cette contrainte a particulièrement pesé sur les ventes de l’anticoagulant Xarelto et du vasodilatateur Adalat.

Ces vents contraires, combinés à des décaissements plus élevés pour solder plusieurs conflits juridiques, ont débouché sur une sortie de trésorerie de 4,1 milliards d’euros, contre un flux négatif de 1,19 milliard comptabilisé au premier trimestre 2022. En conséquence, l’endettement net du groupe s’élevait à 36,1 milliards d’euros au 31 mars dernier, en progression de 13,4% d’un trimestre sur l’autre.

A lire aussi:

Des économies de coûts révisées à la hausse

Le président du directoire Werner Baumann, qui laissera sa place début juin à son successeur William Anderson, a souligné dans un communiqué qu’il discernait «des risques potentiels, essentiellement liés à la baisse des anticipations de prix du marché pour les produits à base de glyphosate» d’ici à fin 2023. La chute des ventes de ces herbicides devrait dorénavant représenter 1,7 milliard d’euros sur l’ensemble de l’exercice, contre un recul de 900 millions précédemment attendu.

Si le dirigeant mise toujours sur une amélioration des autres branches d’activité au second semestre, il juge désormais que les résultats annuels ressortiront «dans le bas des objectifs précédemment communiqués». Fin février, Bayer avait annoncé prévoir un chiffre d’affaires compris entre 51 milliards et 52 milliards d’euros et un Ebitda hors éléments exceptionnels évoluant entre 12,5 milliards et 13 milliards.

Un nouvel accent sera mis sur la maîtrise des coûts avec des économies relevées dans une fourchette comprise entre 700 millions et 800 millions d’euros cette année, soit environ 200 millions de plus que l’objectif initial, a précisé Werner Baumann. Selon James Quigley, analyste chez Morgan Stanley, «le consensus sur Bayer sera probablement abaissé de 2% en termes de chiffre d’affaires et d’environ 4% à 5% au niveau de l’Ebitda pour l’ensemble de l’exercice 2023». Les investisseurs n’ont pas attendu pour sanctionner l’action qui a clôturé la séance en chute de 7,5% à 53,94 euros.