Arm dépose sa demande d’introduction en Bourse à New York

Arm, le concepteur britannique de puces électroniques détenu par le conglomérat japonais SoftBank, a déposé confidentiellement une demande d’introduction en Bourse à New York au cours du week-end.

Arm a indiqué samedi qu’il avait soumis une demande d’enregistrement pour son introduction en Bourse auprès du gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC). Il n’a révélé ni le montant ni la fourchette de prix de cette opération très attendue. Selon l’agence de presse Reuters, Arm serait coté au Nasdaq et chercherait à lever entre 8 milliards et 10 milliards de dollars (de 7,29 à 9,11 milliards d’euros), ce qui en ferait la plus grosse introduction en Bourse depuis le début de l’année.

Les premières informations sur ce projet ont été publiées début mars. Arm avait envisagé une double introduction en Bourse, à New York et à Londres, et y avait finalement renoncé, malgré le lobbying du gouvernement britannique.

SoftBank a acheté Arm en 2016 pour environ 32 milliards de dollars. Il avait annoncé son intention de réintroduire Arm en Bourse après l'échec, début 2022, de la vente d’Arm à l’américain Nvidia en raison «d’obstacles réglementaires significatifs». Depuis, il avait maintenu le suspense sur la place boursière qu’il retiendrait pour sa cotation.

A lire aussi: