Sur fond de pertes records, Softbank relance son projet de cotation d’Arm

Softbank veut rassurer les investisseurs, coûte que coûte. Il a annoncé, mardi, lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels, son intention de réintroduire en Bourse Arm, le concepteur britannique de microprocesseurs.

Il a toujours pour objectif d’introduire Arm en Bourse d’ici à mars 2024, a indiqué Yoshimitsu Goto, le directeur financier de SoftBank. La société n’a encore pris aucune décision quant au lieu de cotation, a ajouté Ian Thornton, le responsable des relations investisseurs d’Arm, selon le Wall Street Journal. Dans son projet précédent, Softbank prévoyait une double cotation de la société britannique, à Londres et à New York.

Le conglomérat japonais comptait initialement réaliser cette opération d’ici à fin mars de cette année, mais ce calendrier avait été abandonné courant 2022, avec pour nouvel objectif une cotation d’Arm d’ici à fin 2023.

En 2020, il avait failli vendre Arm au fabricant de puces américain Nvidia pour environ 40 milliards de dollars (35,2 milliards d’euros au cours de l’époque). Mais l’accord avait été abandonné début 2022 en raison d’obstacles réglementaires. Il avait alors suscité de fortes réactions chez les régulateurs et l’industrie des puces dès son annonce en septembre 2020. La Federal Trade Commission des États-Unis avait intenté une action en justice pour le bloquer, jugeant ce rachat « anticoncurrentiel ».

Derrière cette perspective, le groupe japonais a cependant annoncé une perte nette record de 783 milliards de yens (5,5 milliards d’euros) sur son troisième trimestre 2022-23, sur fond du marasme persistant du secteur mondial de la tech dans lequel il a massivement investi. Le consensus Bloomberg prévoyait un bénéfice net trimestriel de 200 milliards de yens pour le groupe.

A eux seuls, ses fonds d’investissement Vision Fund 1 et 2 ont accusé une perte de 660 milliards de yens sur la période octobre-décembre. Il s’agit d’un quatrième trimestre d’affilée dans le rouge pour ce segment. SoftBank Group a investi dans une multitude de sociétés technologiques non cotées, dont les valorisations ont fondu dans le sillage de la déprime des marchés financiers. Le groupe dit avoir décidé de concentrer ses investissements sur quelques start-up rentables. Non seulement il a mis la pédale douce sur ses investissements avec 300 millions de dollars engagés aux deuxième et troisième trimestres, mais 49% de ses investissements concernent à présent des start-up dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard de dollars.