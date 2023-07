Apple est dans le viseur des autorités antitrust des deux côtés de la Manche

Apple est à nouveau placé dans le collimateur des autorités antitrust dans deux affaires distinctes en Europe, mais dont le point commun est une présomption d’abus de position dominante. En France, l’Autorité de la concurrence a annoncé mardi avoir adressé un grief au groupe américain concernant la diffusion de publicités sur ses téléphones portables et tablettes. Elle reproche à Apple d’avoir abusé de sa position dominante en mettant en œuvre des conditions «discriminatoires, non objectives et non transparentes» en matière d’exploitation des données des utilisateurs à des fins publicitaires. Dans un communiqué, le rapporteur général du régulateur explique que les pratiques du groupe numérique «dans le secteur de la distribution d’applications sur les terminaux mobiles sont susceptibles d’avoir des effets sur plusieurs marchés connexes de services publicitaires et de services aux consommateurs».

Une plainte avait été transmise en octobre 2020 par plusieurs associations représentant différents acteurs de la publicité. Apple a maintenant la possibilité de répondre à cette communication de grief qui ne préjuge en rien de sa culpabilité, a ajouté l’autorité. Le groupe a rejeté ces accusations, en jugeant dans un communiqué que le mécanisme ciblé «donne aux utilisateurs davantage de contrôle en contraignant toutes les applications à demander leur permission pour les suivre».

Une action regroupant plus de 1.500 développeurs britanniques

De l’autre côté de la Manche, Apple est désormais sous le coup d’une procédure pour abus de position dominante sur les tarifs facturés aux développeurs qui utilisent sa plateforme d’applications. Sean Ennis, professeur à l’Université d’East Anglia a annoncé dans un communiqué avoir engagé mardi «une action au nom de plus de 1.500 développeurs britanniques d’applications devant le Tribunal d’appel de la concurrence». Il estime que les commissions de 30% facturées pour les ventes réalisées sur l’App Store représentent «une taxe anticoncurrentielle sur l’industrie technologique britannique», ajoutant que les développeurs du pays «ont aujourd’hui droit à jusqu'à 785 millions de livres de compensation».

Le gendarme britannique de la concurrence (CMA) a ouvert en 2021 une enquête sur les pratiques d’Apple dans la distribution d’applications, en particulier sur les termes et conditions régissant l’accès des développeurs à sa plateforme. Après avoir affirmé que 85% des développeurs d’applications ne payaient aucune commission, le groupe de Cupertino a annoncé en décembre qu’il allait donner à ces derniers davantage de liberté pour fixer leurs prix sur l’App Store.