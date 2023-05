Airbus voit redécoller les doutes sur ses livraisons pour 2023

Le groupe européen d’aéronautique et de défense perd un peu d’altitude jeudi en Bourse, après avoir publié des résultats dégradés au premier trimestre, dans un contexte marqué par des tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement et une baisse de ses livraisons d’avions.

A 16 heures 30, l’action Airbus abandonne 1,5% à 122,54 euros, au sein d’un CAC 40 qui lâche 1,1%. Depuis le début de l’année, le parcours reste nettement positif avec un gain de plus de 10%.

L’avionneur a réalisé un chiffre d’affaires de 11,76 milliards d’euros au 31 mars, en repli de 2% sur un an, et dégagé un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de 773 millions d’euros, en baisse de 39%.

Le groupe a pâti du recul de ses livraisons d’avions qui sont ressorties à 127 unités au premier trimestre, contre 142 unités un an plus tôt. Pour autant, les résultats du groupe ont légèrement dépassé les attentes du consensus compilé par ses soins, notamment grâce à une bonne performance de la branche dédiée aux hélicoptères, qui a vu son chiffre d’affaires bondir de 26% à 1,6 milliard d’euros, et ses livraisons grimper à 71 unités, contre 39 unités lors du premier trimestre 2022.

Berenberg, qui est à la vente sur Airbus, souligne que les attentes du marché avaient été significativement abaissées dernièrement.

Du côté des perspectives, Airbus a confirmé ses objectifs pour 2023 ainsi que ses ambitions de montée en cadence de production d’avions pour les années à venir. Le groupe a néanmoins repoussé la mise en service de son futur avion cargo A350F à 2026, contre 2025 initialement.

Berenberg dit éprouver des difficultés à réconcilier prévisions inchangées pour 2023 et montée en cadence confirmée des livraisons avec les tensions observées sur la chaîne d’approvisionnement.

De son côté, UBS va plus loin. La banque helvète, qui affiche une recommandation «vendre» sur Airbus, a réduit son estimation de livraison d’avions à 715 en 2023, soit moins que la cible affichée par l’avionneur de 720 unités. Cette décision reflète «nos inquiétudes concernant le programme A350», indique UBS, alors que «la direction a confirmé que les pénuries de certains composants, y compris les sièges, sont susceptibles de limiter la cadence de production au premier semestre».

Pour sa part, JPMorgan n’a pas changé d’avis sur le dossier et reste à «surpondérer». La banque américaine s’attend à ce qu’Airbus livre dans les années à venir beaucoup plus d’avions - et donc dégage davantage d’excédent brut d’exploitation et de flux de trésorerie disponible.