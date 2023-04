Adler Group espère tirer parti d’un horizon financier plus dégagé

S’il n’a pas encore relevé tous ses défis, Adler Group semble voir le bout du tunnel après un exercice 2022 très éprouvant. Le juge britannique Thomas Leech a estimé mardi que des créanciers obligataires dissidents n’avaient pas le droit d’interjeter appel d’une décision prise le 12 avril par la Haute Cour de Londres. Cette dernière avait alors avalisé le projet amendé de restructuration financière du groupe immobilier luxembourgeois, consistant à loger sa dette obligataire dans une filiale de droit britannique. Thomas Echelmeyer, directeur financier du groupe, a déclaré après la confirmation de ce verdict que l’entreprise avait l’intention de rembourser sa dette, dont le montant brut atteint 6,1 milliards d’euros, «en procédant à des suppressions d’emplois, mais sans être contrainte à un démantèlement».

Après avoir cherché en vain durant des mois un nouvel auditeur pour examiner les comptes 2022 de sa filiale allemande Adler Real Estate, la maison mère a annoncé lundi avoir obtenu l’accord du cabinet Rödl & Partners, fondé en 1977 à Nuremberg et désormais actif dans une cinquantaine de pays. «Il reste suffisamment de temps pour procéder à un audit indépendant des comptes d’Adler Real Estate, compte tenu de l’accord, conclu avec nos principaux créanciers obligataires, qui prévoit un délai de certification prorogé jusqu’au 30 septembre 2024», a relevé Stefan Kirsten, président du conseil d’administration d’Adler Group.

Une perte nette de 1,67 milliard d’euros en 2022

Toujours en quête d’un cabinet d’audit pour les comptes annuels consolidés de l’ensemble de l’entreprise, Adler Group a cependant publié mardi des comptes non-audités qui font ressortir une perte nette de 1,67 milliard d’euros sur l’exercice écoulé, contre un résultat négatif de 1,16 milliard enregistré en 2021. Ce creusement résulte d’une dépréciation de son portefeuille d’actifs immobiliers et d’une révision à la baisse de la valeur de ses créances clients. D’après une évaluation réalisée par des experts indépendants, la valeur de son portefeuille de locations s’élevait à 5,2 milliards d’euros au 31 décembre 2022, en recul de 1,9% d’un an sur l’autre.

Le montant de ses fonds propres a chuté de 48% à 1,91 milliard d’euros sur la même période. Compte tenu des cessions déjà effectuées et à venir dans son portefeuille d’actifs, le spécialiste de l’immobilier résidentiel table sur des revenus locatifs nets évoluant entre 207 millions et 219 millions d’euros en 2023, contre un montant de 245 millions enregistré l’an dernier et de 346 millions en 2021. Il ne fournit pas de prévision chiffrée pour son résultat net récurrent (FFO) qui s’est élevé à 87 millions d’euros l’an dernier, en ligne avec la fourchette de 84 millions à 88 millions auparavant indiquée par le groupe.

«L’accord conclu avec les détenteurs d’obligations d’Adler Group en novembre 2022 a été une étape décisive sur la voie de la garantie de la stabilité financière du groupe», a souligné Thierry Beaudemoulin, directeur général du groupe luxembourgeois. Le dirigeant a ajouté qu’après la décision de la Haute Cour de Londres, l’entreprise était désormais en mesure de mettre en œuvre son plan de transformation. Mais le groupe fait également état de risques persistants sur son niveau de liquidité, en raison notamment de l’absence de cabinet comptable pour certifier ses comptes et d’un dérapage possible de ses coûts de restructuration.