Vladimir Poutine brosse les chefs d’Etat africains dans le sens du poil

« It’s the diplomacy, stupid ! » En accueillant 49 délégations africaines et 17 chefs d’Etat à l’occasion du sommet Russie-Afrique qui s’est tenu à Saint-Petersbourg les 27 et 28 juillet, le président russe Vladimir Poutine a souhaité montrer que l’invasion de l’Ukraine ne l’avait pas isolé du reste du monde.

L’événement a pour objectif premier la construction de ponts entre la Russie et le continent africain, symboliquement et littéralement. Les exportations africaines vers la Russie ne représentent que 0,4 % du total du continent et sont essentiellement constituées de produits alimentaires. La Russie exporte principalement des céréales, des armes, des produits miniers et de l'énergie nucléaire. Forte des accords de coopération militaire signés avec 17 Etats depuis 2017, elle est le principal fournisseur d’armement du continent, devançant la Chine et les Etats-Unis. Plus de 70 % du commerce est concentré dans quatre pays : l’Egypte, l’Algérie, le Maroc et l’Afrique du Sud. Au total cependant, les échanges commerciaux restent faibles.

«De 2016 à 2022, la part de la Russie dans le commerce extérieur des Etats africains était d’un peu plus de 2 %, ce qui ne reflète certainement pas tout le potentiel d’expansion de la coopération. La présence des entreprises africaines en Russie devrait sans doute également être plus marquée», peut-on lire sur le site officiel consacré au sommet.

Effacement de dette

Les échanges ont totalisé entre 13 et 18 milliards de dollars entre 2020 et 2021, la Russie se taillant la part du lion. La Russie a communiqué sur un changement de tendance. «Les importations de produits agricoles d’Afrique vers la Russie au premier semestre 2023 ont augmenté de 10 % en glissement annuel», s’est félicité le ministre de l’Agriculture Dmitri Patrouchev cité par l’agence TASS. Les principaux fournisseurs sont l'Égypte, qui représente environ un tiers du total, ainsi que l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, le Maroc et le Kenya.

Pour conduire l’offensive de charme russe Vladimir Poutine n’est pas venu les mains vides, peut-être dans l’espoir de faire oublier quelques promesses non tenues. Lors du premier sommet qui s’était déroulé à Sotchi en 2019, il s’était engagé à doubler le niveau du commerce russe avec l’Afrique dans les cinq ans.

Vladimir Poutine a annoncé l’effacement de 3 milliards de dollars de dette supplémentaires, et le déblocage de 90 millions d’aide au développement. «La dette annulée par la Russie a atteint 23 milliards de dollars à ce jour », a-t-il déclaré. Les offrandes incluent également des céréales. «Nous serons prêts à fournir au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l’Erythrée 25 .000 à 50.000 tonnes de céréales gratuites chacun dans les 3 à 4 prochains mois», a annoncé le président russe. Le président zimbabwéen s’est également vu offrir un hélicoptère.

Aucune annonce concrète n’a été faite à date sur des investissements russes sur le sol africain. Ceux-ci sont historiquement très faibles, et représentent moins de 1% du stock des IDE (investissements directs étrangers). Au vu des IDE russes pris dans leur globalité, il est peu probable que Moscou supplante les autres nations développées dans un futur proche ou lointain.