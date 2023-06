«Une nouvelle hausse des taux de la Fed à l’automne devient plus probable»

L’Agefi : Est-ce que les derniers «dots» et discours de la Fed ont changé votre vue d’un taux terminal à 5,25% début juin ?

Ombretta Signori : Les prévisions économiques de la Fed ont confirmé une activité économique qui peine à ralentir. Elles ont révisé à la hausse la croissance et à la baisse le taux de chômage pour 2023. Le président Jerome Powell a ensuite répété devant le Congrès que la réunion de juin ne doit pas être interprétée comme la fin des hausses de taux. Plutôt comme une interruption temporaire et une modération de la trajectoire haussière des taux directeurs.

La hausse de juillet semble maintenant acquise, mais la suivante est plus incertaine. Cependant, deux tiers des membres du Comité de politique monétaire (FOMC) prévoient au moins encore deux hausses des taux directeurs en 2023 : avec des prévisions aussi explicites sur un horizon de moins de six mois, le signal envoyé par la Fed est très significatif. Une nouvelle hausse à l’automne devient plus probable, sauf ralentissement plus fort que prévu de l’inflation sous-jacente.

Début juin, votre anticipation était parmi les plus restrictives pour la Banque d’Angleterre (BoE). Qu’en est-il après le Monetary Policy Committee de jeudi ?

Contrairement à la zone euro ou aux Etats-Unis, l’inflation sous-jacente continue d’accélérer au Royaume-Uni, et la dynamique salariale a aussi accéléré au-delà des attentes. Ce sont des spécificités très probablement liées au Brexit. La Banque d’Angleterre a relevé de 50 points de base (pb) le taux directeur en juin, de 4,50% à 5%. Les risques demeurent haussiers sur l’inflation, ce qui veut dire que la BoE devra probablement relever les taux au-delà des 5,25% que nous avions précédemment envisagés.

