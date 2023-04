« Un ralentissement sans récession est possible en 2023 »

Les participants :

François Cabau, économiste senior zone euro, Axa IM

Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie globale de marché, Natixis Investment Managers

Wilfrid Galand, directeur - stratégiste, Montpensier Finance

Christophe Morel, économiste en chef, Groupama AM

Delphine Di Pizio-Tiger, directrice générale, Indosuez Gestion

L’Agefi - 2023 sera-t-elle une année de récession dure ou douce, voire de simple ralentissement ?

François CABAU - Notre scénario de base est plus proche d’une récession modérée, mais le plus important, c’est la source du choc et sa persistance. Nous sommes dans l’expectative, principalement s’agissant des suites du Covid en Chine, qui peuvent apporter un gros choc supplémentaire sur le plan de l’offre. S’agissant de 2023-2024, si on ose se projeter un peu plus loin, peut se poser la question de la soutenabilité budgétaire européenne. En matière de performances économiques et de réactions de marché, je pense qu’il faut être extrêmement attentif aux discussions sur les futures règles budgétaires européennes et la crédibilité de celles-ci dans un environnement où la politique monétaire est manifestement sans concessions, prête à monter les taux, voire encore plus haut dans la mesure où l’économie se tient à l’heure actuelle plutôt mieux que prévu. Cela peut nous mener à d’autres soucis qu’une récession, qui serait une crise de la dette 2.0. C’est encore très lointain, mais il faut certainement y être attentif.

Christophe MOREL - La récession modérée est désormais dans les esprits. La question que vous posez est de savoir si nous serons à nouveau dans une spirale déflationniste ou si nous allons nous en sortir par le haut. Je pense que nous nous en sortirons par le haut grâce à l’investissement. Dans la dernière enquête de conjoncture de l’Insee, les entreprises ont été interrogées quant à leur réaction face à la hausse des prix de l’énergie ; l’investissement ressort parmi les premières réponses. Dans ce contexte de transition, il est urgent d’investir ; les entreprises en ont pris conscience. Et si elles investissent, le marché de l’emploi se comportera très bien.

L’Agefi - La bonne résistance des économies que montrent les derniers indicateurs économiques corrobore-t-elle votre point de vue ? A quoi est-elle due ?

Christophe MOREL - Du côté des ménages, on peut citer le « matelas » d’épargne accumulé pendant la crise du Covid, et qui a fonctionné aux Etats-Unis. Il n’a pas encore été utilisé en Europe. En outre, l’investissement est reparti très fortement dans tous les pays. Un bon exemple est l’Italie – il est assez curieux d’évoquer ce pays comme étant le bon élève. Le plan européen commence à fonctionner pour les pays qui tirent sur leurs lignes de crédit. C’est le cas de la Botte. L’investissement y est actuellement très largement supérieur au niveau d’avant crise et soutient la croissance. Si une récession se matérialise, elle sera de nature cyclique, c’est-à-dire normale et pas profonde.

Delphine DI PIZIO-TIGER - En 2023, le consensus prévoit un soft landing de l’économie mondiale avec un ralentissement sans récession. Est-ce réellement crédible ? Finalement, n’allons-nous pas avoir un no landing ? Soit nous entrons en récession mondiale, soit il est possible qu’on réaccélère beaucoup plus vite que prévu et ce grâce notamment à l’impulsion de la Chine et de la consommation américaine qui montre une bonne résilience jusqu’à présent, et qui pourrait continuer à être soutenue dans le cas d’une baisse rapide de l’inflation. En effet, l’Europe flirte avec la récession, mais le premier trimestre pourrait à nouveau nous surprendre positivement. Le consensus sur le marché des taux n’est-il donc pas un peu timoré ? Les taux courts remontent – on a donc un aplatissement de la courbe – mais rien n’est prévu sur les taux longs. Je ne suis pas du tout convaincue que les taux longs seront exactement au même niveau à la fin de l’année. La question est donc de savoir comment on se positionne. J’ai tendance à me positionner du côté plutôt positif que négatif dans le no landing : quand on fait le bilan entre les mauvaises nouvelles et les bonnes, de nombreuses mauvaises nouvelles semblent tout de même déjà intégrées dans le marché. Il y a néanmoins des risques : géopolitiques – liés bien évidemment au conflit en Europe de l’Est mais aussi à la question de Taïwan – mais également financiers, liés en particulier à l’augmentation des taux et de la dette au niveau mondial, et qui pourraient se matérialiser probablement un peu plus tard, durant la seconde partie de l’année. Je serai donc plutôt positive dans les classes d’actifs sur ce début d’année et prudente pendant la seconde partie de 2023.

Mabrouk CHETOUANE - S’agissant de la crise, il est nécessaire de s’interroger sur le couple durée-amplitude. Personne n’envisageait le soft landing ; on entendait partout que Jerome Powell (président de la Réserve fédérale, NDLR) n’y parviendrait pas ; il pourrait pourtant y arriver au regard des récentes statistiques américaines ! Toutefois, qui dit soft landing dit soft recovery ; il y a de fortes chances pour que l’on reparte de manière assez douce également. Cela est problématique du point de vue de la rentabilité des actifs risqués. La consommation peut rester pénalisée par l’inflation. Je pense que l’inflation perdurera pendant de nombreux mois, voire pendant tout 2023. La Banque centrale européenne (BCE) table sur 6,4 % et c’est encore pire au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, l’inflation sous-jacente pourrait dépasser l’inflation totale. Ce sont des choses que nous avons déjà vues, et qui, si elles se matérialisaient, risqueraient de compliquer davantage la tâche des banques centrales. Le régime de politique monétaire pèsera durablement sur les conditions financières. Il pourrait également affecter l’investissement, qui a rebondi aux Etats-Unis comme dans de nombreux pays européens, dont la France, où l’investissement a constitué un pilier pour la croissance. L’amplitude de la récession est également fonction de deux paramètres que sont le rôle que peuvent jouer les stabilisateurs automatiques de conjoncture et la propension des Etats à utiliser l’arme budgétaire pour lisser les effets d’un cycle de contraction de l’activité. Il faut reconnaître qu’en la matière, la zone euro constitue une zone privilégiée.

Wilfrid GALAND - Je fais résolument partie du camp des optimistes. Concernant 2023, je vois un double pivot et une résistance. Le double pivot est constitué premièrement du pivot chinois : on est passé du « zéro Covid » au « tout Covid ». Comment ce pivot permettra-t-il à l’économie chinoise de redémarrer et de redevenir un moteur de croissance ? Les prévisions de croissance avant la réouverture étaient inférieures à 3 % en 2023, ce qui était absolument cataclysmique pour l’économie chinoise et pour le reste du monde. Or on constate que les données de micromobilité repartent à une vitesse extraordinaire en Chine. Tout le monde disait que les Chinois allaient être extrêmement prudents. Ce n’est pas le cas dans les grandes villes, notamment à Pékin et Shanghai.

Le deuxième pivot est celui des banques centrales. Sans nécessairement aller vers une baisse des taux, les banques centrales infléchiront-elles leur politique monétaire alors que nous assistons à un effondrement – j’emploie à dessein ce terme provocateur – des indicateurs avancés d’inflation ? Il n’est pas impossible que l’inflation, aux Etats-Unis, soit inférieure à 2 % fin 2023 et que l’on y parle de déflation. Si le pivot chinois réussit, si les banques centrales adoptent une approche plus raisonnable et plus équilibrée et si le marché de l’emploi continue à résister, cette combinaison permet d’être résolument optimiste. Je ne connaissais pas le terme de no landing mais je le reprends volontiers : cela pourrait nous donner une bonne croissance en 2023.

Mabrouk CHETOUANE - Personne n’anticipe un retour à 2 % en 2023 ou en 2024. Toutefois, les membres du FOMC estiment que les marchés ne réagissent pas comme prévu : avant et après la publication des minutes de la Fed, début janvier, le marché, surpris, s’est immédiatement recalé sur les dot plots avec 20 points de base de hausse de taux sur les anticipations de hausse de taux de la Fed. Je pense que le marché n’a pas encore mesuré toute la détermination des banques centrales.

Le durcissement des conditions financières couplé à des éléments de pression sur les marges des entreprises – salaire, coût de l’énergie – est-il compatible avec une relance de l’investissement privé ?

Christophe MOREL - Je le répète, nous sommes dans un environnement de transitions géopolitique et environnementale, dans lequel l’investissement est une question de survie pour les entreprises, où il faut revoir les marges à la baisse et où la répartition de la valeur ajoutée devra être un peu moins défavorable aux salariés et un peu moins favorable à l’actionnaire.

L’Agefi - Si l’on met une casquette d’investisseur actions, est-ce une bonne nouvelle ?

Mabrouk CHETOUANE - Les taux réels aux Etats-Unis ou en zone euro ne sont pas suffisamment contraignants pour traduire des conditions financières restrictives. Les trajectoires d’earnings, qui ne sont pas forcément très bien orientées, permettent de prévoir que l’année ne sera pas de tout repos. Toutefois, si l’on se positionne sur une perspective de long terme comme le font les investisseurs actions, a priori, 2023 sera une année en creux – disons que je fais partie du camp des « moins optimistes ». La volatilité devrait nous accompagner, ce qui veut dire sélectivité et place aux pickers. Par conséquent, parier sur des momentums sur 2023 sera à mon sens difficile. Pour un investisseur actions, la moralité de cette affaire est la patience. En effet, si l’on doit avoir un rééquilibrage de la répartition de la valeur ajoutée, ce ne sera pas forcément en faveur de l’actionnaire.

L’Agefi - On a donc ce risque de surréaction des banques centrales et d’effet retard symétrique à celui de 2021 lors du début de l’inflation...

François CABAU - Malheureusement, le débat est complexe. Notre sujet, qui est de suivre la banque centrale, ce qu’elle va faire et comment l’économie va réagir, est lié à l’inflation sous-jacente. En l’occurrence, j’ai du mal à réconcilier un marché de l’emploi qui se porte très bien, des taux qui vont plus haut et le fait d’être très optimiste sur la croissance. Il y a là une incompatibilité : l’un d’entre eux ne tiendra pas. Je ne vois pas la banque centrale se dire : « Je suis en train d’en faire trop : je vais m’arrêter ». Je pense qu’elle va se dire : « Nous sommes en retard ; nous voulons être absolument sûrs de garder l’inflation (sous-jacente) sous contrôle, ce qui implique d’attendre la publication de données passées » et donc une probable surréaction. Il est donc très difficile d’être optimiste sur la croissance, si tant est que ce sujet en soit un, ce qui n’est pas le cas selon moi, dans la mesure où le momentum se retourne certes sur les commodités, mais absolument pas pour le marché du travail.

Delphine DI PIZIO-TIGER - Nous ne sommes plus dans la forward guidance où on remonte tranquillement les taux, mais au contraire dans une situation d’urgence, où les banques centrales sont déjà largement au-dessus des targets de long terme.

L’Agefi - Au risque d’ajouter au pessimisme, n’y a-t-il pas un risque immobilier plus global qui entraînerait une récession un peu plus forte ?

Christophe MOREL - Les prix immobiliers vont s’ajuster, notamment outre-Atlantique, et vont probablement affecter l’effet richesse et, ce faisant, la consommation.

Delphine DI PIZIO-TIGER - Le risque immobilier est un vrai risque. En effet, plusieurs facteurs fragilisent ce marché : la remontée des taux d’intérêt, le travail à distance et la transition énergétique. Pour ce dernier, c’est surtout le cas en Europe.

Nous n’avons pas évoqué les chocs disruptifs post-pandémie, et le télétravail en fait partie. C’est pour moi aussi important que la révolution Internet car nous ne sommes qu’au début de la délocalisation, de la « mise dans le cloud » des employés ! C’est déjà le cas aux Etats-Unis où une petite partie des salariés télétravaillent déjà à 100 % dans certaines entreprises. Ces salariés pourraient très bien se trouver en Chine ou en Europe. A court terme, c’est probablement un moindre risque car beaucoup d’entreprises américaines font marche arrière sur le télétravail en valorisant le présentiel. Cependant, une modélisation a été effectuée par l’agence Fitch Ratings. Il en ressort qu’un télétravail généralisé à trois jours par semaine aurait un impact majeur sur les prix de l’immobilier de bureaux. Nous ne sommes qu’au début de cette révolution Internet pour le marché de l’emploi.

Wilfrid GALAND - Le vrai risque immobilier est localisé en Chine, où le secteur est très important pour la richesse des ménages, la vie sociale et l’économie en général – on considère que 30 % du PIB chinois environ est lié à l’immobilier. Or le niveau de stop-and-go est très fort ! Cela fragilise énormément ce secteur. Ce n’est pas un hasard si, en début de cette année, un des éléments qui a commencé à conforter les investisseurs est le fait que les autorités chinoises ont indiqué qu’il fallait absolument avoir un plan pour éviter que les promoteurs too big to fail entraînent des pans entiers de l’économie avec eux. Cela fait des mois, voire des années, que l’on parle d’un stock immobilier trop important en Chine et de sujets de viabilité de l’ensemble de ce secteur, y compris dans la partie financière, c’est-à-dire dans la partie qui titrise des parties entières de ce marché immobilier. C’est un point très important pour l’économie chinoise et donc pour la croissance mondiale. Pour que mon scénario positif – je rappelle que je fais partie des optimistes ! – continue à se développer, il ne faut pas que le secteur immobilier chinois s’effondre. L’effet sur la richesse et la consommation serait dramatique.

Delphine DI PIZIO-TIGER - Cela n’est-il pas derrière nous ? En effet, une grande partie du secteur a fait défaut sur la partie obligataire.

Wilfrid GALAND - C’est ce que j’espère, avec le petit bémol que tu as mentionné, qui est que nous ne maîtrisons pas complètement les données chinoises.

Delphine DI PIZIO-TIGER - Une autre chose me rend positive sur la Chine. Au-delà du pilotage de la crise provoquée délibérément par les autorités depuis deux ans, l’épargne chinoise est à 80 % sur l’immobilier contre 35 % aux Etats-Unis et 57 % dans la zone euro. Il suffirait que le gouvernement incite à une diversification vers les actions, les obligations ou autres types d’actifs pour que l’on commence à se rapprocher d’un équilibre similaire à celui que nous avons en Europe et outre-Atlantique. Nos équipes asiatiques sont optimistes quant à cette diversification qui n’existe pas aujourd’hui et qui devrait arriver. Il suffit de la provoquer par des incitations fiscales.

Mabrouk CHETOUANE - Le problème immobilier chinois est encore entier. Pour l’instant, le plan permet de limiter les effets délétères. Une crise immobilière affecterait fortement en premier lieu les ménages chinois et déclencherait une crise bancaire qui est beaucoup plus compliquée à gérer en raison d’effet de contagion. Les autorités chinoises veulent absolument éviter une crise bancaire – on se souvient encore de 2008 – car on ne sait pas où cela atterrira.

Wilfrid GALAND - C’est pourquoi il y avait eu cette réglementation, en Chine, sur le secteur immobilier, afin de limiter l’impact sur le secteur bancaire.

Mabrouk CHETOUANE - Le problème est que le mal est déjà fait. Non seulement on a une fragilité structurelle du secteur bancaire chinois, mais on a maintenant cette fragilité du secteur immobilier qui vient de nouveau contaminer ce secteur bancaire. C’est à suivre. Bien que l’Etat chinois ait les moyens de recapitaliser le secteur bancaire – il l’a déjà fait en une nuit en 2008 et peut le faire à nouveau –, ce n’est pas un bon signal à envoyer en période de réouverture et de reprise de l’activité.

Propos recueillis par la rédaction le 5 janvier 2023