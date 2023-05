«Suppression du contrôle des taux et pivot ‘dovish’ de la Fed affaibliront le dollar face au yen»

L’Agefi : La récente baisse de l’euro-dollar ne remet-elle pas en cause vos anticipations de 1,15 dans six mois ?

George Saravelos : Notre objectif de 1,10 pour le milieu de l’année a été atteint il y a quelques semaines, grâce à l’anticipation par le marché de nouvelles hausses de la Banque centrale européenne [BCE] et de meilleures perspectives pour l’économie européenne, comme nous l’avions prévu. Pour que l’euro-dollar atteigne notre objectif de fin d’année de 1,15, la Fed devra devenir plus accommodante. Le marché du travail américain commençant déjà à se détendre et l’inflation des salaires européens étant plus élevée qu’aux Etats-Unis, nous pensons que la Fed commencera à réduire ses taux avant la BCE.

Vos prévisions d’un dollar-yen en baisse à 120 sont-elles uniquement liées à un arrêt du contrôle de la courbe des taux japonais ?

La suppression du contrôle de la courbe des taux par la Banque du Japon [BoJ] contribuera à nos prévisions pour le dollar-yen. Même si la BoJ n’a pas modifié sa politique depuis le début de l’année, l’inflation japonaise continue d’accélérer, et nous pensons que ce n’est qu’une question de temps. Par ailleurs, une récession aux Etats-Unis et un pivot «dovish» de la Fed – comme nous le prévoyons – sont tout aussi importants, car ils contribueraient à affaiblir davantage le dollar.◆

A lire aussi:

A lire aussi: