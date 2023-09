Quatre banques chinoises vont réduire les taux de crédits immobiliers existants

Quatre des principales banques d'État chinoises ont déclaré jeudi qu’elles allaient commencer à réduire les taux d’intérêt sur les crédits hypothécaires existants pour les prêts aux primo-accédants, les ramenant aux niveaux en vigueur au moment de l’achat de la maison.

Industrial and Commercial Bank of China Ltd (ICBC), China Construction Bank Corp, Agricultural Bank of China et Bank of China ont publié des déclarations séparées annonçant la réduction prévue. Elle entrera en vigueur le 25 septembre, ont-elles précisé.

La société de courtage chinoise China International Capital Corp Ltd (CICC) s’attend à ce que la baisse moyenne des taux hypothécaires pour les acheteurs d’un premier logement soit de 50 points de base (pb), ce qui pourrait leur permettre d'économiser environ 200 milliards de yuans (27,31 milliards de dollars).

Plus de 80% des encours

La CICC estime que les prêts accordés aux accédants à la propriété représentent environ 80 à 90% de l’encours total des prêts hypothécaires.

Les autorités de régulation chinoises ont annoncé la semaine dernière cette politique d’aide aux acheteurs de logements, qui s’inscrit dans le cadre de plusieurs autres mesures de soutien annoncées par Pékin ces dernières semaines, dans un contexte d’inquiétudes croissantes quant à la santé de la deuxième économie mondiale.

Le secteur immobilier, qui représente environ un quart de l'économie, est passé d’une crise à l’autre depuis 2021, et les craintes de contagion se sont aggravées ces dernières semaines après que les problèmes de liquidités du principal promoteur, Country Garden, ont été rendus publics.

Les prêts immobiliers en Chine totalisaient 38.600 milliards de yuans (5 300 milliards de dollars) à la fin du mois de juin, soit 17% de l’ensemble des prêts des banques.

Actuellement, le plancher national des prêts au logement se situe à 20 points de base en dessous du taux de prêt de référence à 5 ans, le Loan Prime Rate (LPR), qui est actuellement de 4,2%. Dans certaines grandes villes, les taux planchers sont plus élevés.

Les réductions des taux hypothécaires vont accroître la pression sur les marges des banques à un moment où le gouvernement attend d’elles qu’elles fassent davantage pour soutenir l'économie. Pour en atténuer l’impact, les banques ont réduit vendredi les taux d’intérêt sur une série de dépôts en yuans.

(Avec Reuters)

