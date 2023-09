Country Garden évite le défaut de paiement

Country Garden n’a pas fait défaut. Pour cette fois. Le plus important promoteur immobilier chinois a payé les coupons de deux obligations en dollars avant la fin de la période de grâce qui se terminait ce mardi, indique Reuters de source proche de l’entreprise.

Il y a un mois, Country Garden n’avait pas payé les 22,5 millions de dollars d’intérêts sur ces obligations dus le 6 août. Les deux paiements avaient un délai de grâce de 30 jours au cours duquel le promoteur a pu régulariser sa situation, sans quoi cela aurait provoqué une cascade de défauts. Les investissements auraient été en droit de réclamer des remboursements anticipés sur les autres obligations.

Country Garden est parvenu vendredi à un accord avec ses créanciers pour un prolongement de maturités sur des obligations en yuans d’un montant de 3,9 milliards de yuans (500 millions d’euros), ce qui a pu faciliter le paiement des coupons des titres en dollars et éviter le défaut sur sa dette extérieure.

A l’instar d’Evergrande, Country Garden gagne surtout du temps. En plus des paiements dus mardi, le promoteur va devoir payer environ 162 millions de dollars d’intérêts sur les obligations offshore d’ici à la fin de l’année, selon CreditSights. L’absence de paiement sur ses obligations en dollars début août, la première fois que cela arrivait à Country Garden, avait suscité une vague d’inquiétude au sujet de l’état des liquidités du groupe immobilier et ses conséquences pour le secteur et l’économie chinoise compte tenu de sa taille.

Ralentissement économique

Comme d’autres promoteurs en difficulté depuis plus d’un an, Country Garden est affecté par le durcissement de la réglementation et de l’accès au crédit, et par la chute de la demande dans le secteur. Une chute qui s’est poursuivie ces derniers mois malgré la réouverture de l’économie chinoise. Les derniers indices PMI montrent par ailleurs une accentuation du ralentissement dans le secteur des services en Chine en août.

Pékin a annoncé de nouvelles mesures la semaine passée pour relancer un secteur en peine mais pour la plupart des observateurs cela reste insuffisant. «Country Garden s’efforce de remplir ses obligations en matière de dette, mais la poursuite de cette démarche dépendra de l’efficacité des dernières mesures de relance et d’assouplissement de la réglementation», estime Gary Ng, économiste principal de Natixis Asie-Pacifique, pour qui cela devrait aider à stabiliser le marché et la confiance des consommateurs, permettant aux promoteurs de se désendetter moins douloureusement. Mais davantage est nécessaire pour inverser le déclin de la croissance des revenus dans une économie en ralentissement, estime-t-il.

