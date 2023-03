«Nous restons surexposés sur le crédit euro, entre autres sur les financières»

L’Agefi : Les spreads de crédit se sont nettement écartés avec les craintes liées aux banques. Qu’en pensez-vous ?

Hervé Boiral : Les mésaventures de SVB étaient spécifiques à cet émetteur, mais cela a semé la confusion dans le secteur bancaire et a fait (ré)apparaître des craintes sur Credit Suisse. Heureusement, des deux côtés de l’Atlantique, régulateurs et banques centrales se sont associés pour éviter tout risque systémique et endiguer une suspicion générale. Au final, le risque semble être circonscrit, mais le marché va rester nerveux quelque temps.

Le principal impact de cet épisode en Europe, outre une volatilité extrême sur les taux, reste l’augmentation importante du niveau du swap spread, d’une quinzaine de points de base. Cet écartement touche indifféremment tous les crédits, et n’a pas permis de différenciation entre les signatures à beta faible ou élevé, mettant à mal les stratégies les plus défensives.

Comment vous positionnez-vous sur le crédit, en fonction de vos anticipations sur ce marché ?

Dans ce contexte, nous pensons que le marché euro reste intéressant. Il bénéficie d’un coussin important grâce à un swap spread élargi. Nous restons donc surexposés, surtout pour des raisons de portage, entre autres sur les financières, en privilégiant les grands établissements nationaux, le système bancaire ayant montré qu’il était bien équipé pour traverser les crises. Les primes offertes restent protectrices sur un horizon moyen terme.