«Nous restons constructifs sur les financières du fait de leurs fondamentaux solides»

L’Agefi: Pourquoi êtes-vous passés à neutre sur la classe d’actifs crédit ?

Boutaina Deixonne : Aujourd’hui, le marché crédit euro investment grade (IG) offre une opportunité intéressante avec un rendement de plus de 4,5% comparé à une moyenne de 1,3% sur les dix dernières années. En revanche, en termes de prime de risque crédit, nous pensons que les spreads vont rester stables et que la probabilité d’un fort resserrement dans les prochains mois est assez faible. Dans un scénario d’atterrissage en douceur (soft landing), les perspectives sont plus prudentes et nous nous attendons donc à une normalisation des ratios de crédit et des notations externes. Dans ce contexte, d’une part, de spreads proches de la moyenne historique, d’autre part, d’une potentielle détérioration de l’environnement macroéconomique et son impact sur les fondamentaux des entreprises, et enfin, d’une volatilité plus faible, mais des taux qui vont rester à des niveaux encore élevés, nous pensons qu’une position proche de la neutralité est la plus adéquate.

Vous maintenez, en revanche, la dette subordonnée financière comme catégorie préférée…

Nous restons constructifs sur les financières compte tenu de fondamentaux qui demeurent robustes. Nous ne prévoyons pas de détérioration significative, mais plutôt une normalisation des revenus d’intérêts, du coût du risque, alors que les ratios de capitaux devraient rester stables. Aussi, les financières offrent-elles un meilleur spread par rapport aux non-financières. Pour ces dernières, les spreads sur le marché secondaire restent «écrasés» par l’effet stock des programmes d’achat de crédit de la Banque centrale européenne. Avec le remboursement du TLTRO derrière nous, nous pensons que le financement des bancaires devrait ralentir les prochains mois et principalement sur la partie dette subordonnée.

A lire aussi: