L’Agefi : Qu’est-ce qui motive votre important allègement sur les actions et les obligations ?

Malik Haddouk : Les mouvements auxquels nous assistons depuis quelques jours sont dus aux effets provoqués par les hausses des taux d’intérêt les plus rapides depuis bien longtemps. Les marchés actions n’intègrent pas pleinement l’éventualité d’une récession à venir et les marchés de taux commencent à réviser à la baisse les prévisions concernant l’évolution des taux directeurs des banques centrales, qui devraient atterrir à des niveaux plus bas. C’est la raison pour laquelle nous remontons la duration des portefeuilles en privilégiant les obligations d’Etat américaines, au détriment des obligations d’entreprises qui devraient pâtir de la révision à venir des bénéfices face aux resserrement des conditions financières. La valorisation des actions américaines demeurant très tendue, nous privilégions les actions hors Etats-Unis et surveillons de près les actions chinoises tout en restant peu investis.

Votre renforcement sur la poche en cash est-il destiné à perdurer ?

Nous avons renforcé nos positions sur les obligations souveraines américaines principalement, et réduit notre exposition aux actions. Pour autant, nous sommes prêts à saisir les opportunités d’investissement à mesure que la situation se clarifiera et que les pivots des banques centrales se préciseront.