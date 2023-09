«Nous privilégions les stratégies de portage sur le crédit européen»

L’Agefi : Pourquoi surpondérez-vous l’obligataire ?

Vincent Morel : Nous avons renforcé notre exposition obligataire au cours des 12 derniers mois, passant de 14% l’été dernier à 40% désormais pour un mandat équilibré. Avec la remontée des taux, nous considérons que les rendements offerts par les marchés obligataires sont attractifs, et nous sommes correctement rémunérés pour le risque pris. Nous privilégions en particulier les stratégies de portage sur le crédit européen.

Au sein des actions, quelle typologie d’actifs privilégiez-vous ?

Si les banques centrales ont adopté un ton optimiste quant à l’évolution de l’inflation, avec la fin prochaine des hausses de taux directeurs, la résilience de l’économie américaine a toutefois entretenu la pression sur les taux longs, provoquant une baisse des marchés actions en août. Nous continuons de privilégier les grandes sociétés internationales aux fondamentaux solides. Il nous semble également opportun de regarder de près les segments de marchés en retard en termes de performances boursières (les petites et moyennes valeurs et les actions émergentes), mais il faudra faire preuve de patience par rapport à ce que nous anticipions avant l’été, le temps de retrouver une meilleure visibilité monétaire et une stabilisation des taux.

