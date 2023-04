«Nous nous attendons à ce que la BCE cesse bientôt d’augmenter ses taux»

L’Agefi : D’après votre réponse au panel de décembre, la BCE ne remonterait pas son taux directeur jusqu’à 3,50%. Pourquoi ?

Marc Brütsch : Nous nous attendons à ce que la BCE cesse bientôt d’augmenter les taux d’intérêt. Les signaux indiquant que l’inflation a également dépassé son pic en Europe se multiplient. On constate déjà l’amorce d’une désinflation sur le marché des biens et sur les coûts des transports internationaux. La récession modérée attendue va ralentir encore la demande. L’octroi de crédits à l’économie réelle est déjà nettement freiné. Notre scénario prévoit que la BCE relève ses taux directeurs au deuxième trimestre pour la dernière fois.

Quelle crise anticipez-vous au Royaume-Uni pour que la Banque d’Angleterre (BoE) s’arrête aussi vers 4% au lieu de 5% ?

Nous n’anticipons pas une nouvelle crise au Royaume-Uni. Nous assistons plutôt au contraire : après les échecs des plans budgétaires à la fin de l’été 2022, il était à craindre que la BoE contre-attaque en augmentant fortement ses taux afin de rassurer les marchés financiers. Ces plans ont entretemps été abandonnés, et elle peut désormais mener à bien le durcissement de sa politique monétaire à un rythme plus lent. L’économie britannique est en récession, et il ne faudrait pas qu’elle soit aggravée par des coûts de financement encore plus élevés.

{"title":"","image":"297551","legend":"","credit":""}