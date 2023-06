«Nous constatons une forme de capitulation sur le high yield euro»

L’Agefi : Pourquoi avez-vous adopté un positionnement aussi prudent ?

Benoist Grasset : Mai et juin sont rarement des mois exceptionnels en termes de performance sur le crédit. Depuis plusieurs semaines, le positionnement du marché est moins prudent qu’il ne l’a été, notamment sur le high yield (HY), où nous constatons une forme de capitulation. Certains investisseurs, qui ont besoin d’encaisser des coupons, courent après le papier. Les nouvelles émissions sur le marché primaire sont très demandées. Or il n’y pas eu énormément de collecte dans la classe d’actifs, avec une baisse des niveaux de liquidité des fonds. Par ailleurs, le beta aux marchés des gérants a augmenté. Dans ce contexte, nous ne serions pas surpris de voir un écartement des spreads à court terme, en particulier sur le HY dont la prime est désormais serrée. Mais s’il y a moins de valeur dans la prime de risque crédit, le rendement offert par l’investment grade (IG) et le HY devrait amortir cet écartement qui pourrait être limité.

Comment générer de la performance dans ce contexte ?

Les spreads sur l’investment grade ont évolué dans une fourchette étroite cette année. L’excess return de la classe d’actifs vient essentiellement du portage, le coupon. Mais la dispersion entre les noms a nettement augmenté. La génération d’alpha au second semestre va dépendre de la capacité à faire les bons choix sectoriels et des bons noms dans chaque secteur. Deux thèmes sont particulièrement en vue : la banque et l’immobilier. Nous restons positifs sur les banques européennes parce que les fondamentaux sont bons et que le secteur offre de belles opportunités après la correction de mars qui n’a pas été totalement effacée. Depuis un an, le narratif sur l’immobilier n’a pas évolué et reste très négatif. Mais il va y avoir de la différenciation entre les noms et les sous-secteurs. Nous préférons nous positionner sur les maturités les plus longues et les obligations dont les prix sont bas et proches du niveau espéré de recouvrement.

