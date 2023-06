Nicola Sturgeon est rattrapée par l’enquête visant le Parti national écossais

Redevenue simple députée, l’ancienne Première ministre écossaise se serait bien passée de cette mauvaise publicité. Nicola Sturgeon a été placée en garde à vue dimanche en tant que suspecte dans le cadre d’une enquête de la police écossaise sur le financement du Parti national écossais (SNP), a indiqué son porte-parole, confirmant ainsi des informations fournies par les médias britanniques. «Nicola Sturgeon a pris part dimanche 11 juin, en accord avec Police Scotland, à un entretien au cours duquel elle devait être arrêtée et interrogée», a déclaré le porte-parole, ajoutant que la dirigeante «a toujours dit qu’elle coopérerait à l’enquête si on le lui demandait et elle continue de le faire».

Nicola Sturgeon a été relâchée après sept heures d’interrogatoire en attendant de nouveaux développements, a précisé la police. Des perquisitions ont eu lieu en parallèle au domicile de l’ex-Première ministre et de son époux Peter Murrell, ainsi qu’au siège du SNP à Edimbourg. «Me retrouver dans cette situation, alors que je suis certaine de n’avoir commis aucune infraction, c’est à la fois un choc et un moment très difficile à vivre», a réagi la députée sur Twitter.

Deux autres membres du SNP déjà interrogés en avril

L’enquête cherche à déterminer l’utilisation de 600.000 livres (701.000 euros) correspondant à des dons collectés durant plusieurs années pour financer un nouveau référendum d’indépendance de l’Ecosse, un projet actuellement dans l’impasse face au rejet du gouvernement britannique. Ce blocage politique était d’ailleurs la raison avancée en février dernier par Nicola Sturgeon lorsqu’elle a annoncé par surprise sa démission, après avoir dirigé l’Ecosse durant huit ans dans un contexte de renforcement des pouvoirs dévolus à cette partie du Royaume-Uni.

En avril, Peter Murrell, directeur général du SNP jusqu’à la mi-mars, puis Colin Beattie, l’ancien trésorier du SNP, avaient été arrêtés à quelques jours d’intervalle, puis relâchés sans faire l’objet de poursuites dans l’attente d’un complément d’enquête. Si le SNP a refusé de commenter ce rebondissement «tant que l’enquête est en cours», l’opposition a estimé que l’arrestation de l’ancienne Première ministre représentait «un développement très inquiétant». Selon le député travailliste Ian Murray, «une culture du secret et de la dissimulation a pu s’installer durant trop longtemps au cœur du SNP». Il semble clair que cet épisode ne facilitera pas la tache de Humza Yousaf, âgé de 38 ans, qui a succédé fin mars à Nicola Sturgeon à la tête du gouvernement écossais.