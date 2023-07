L’UE investit dans les chaînes de valeur de la transition énergétique

Et de six. Après la signature d’un nouvel accord commercial en décembre dernier, l’Union européenne (UE) a conclu le 18 juillet un accord de partenariat stratégique avec le Chili, afin de renforcer leur coopération dans les chaînes de valeur pour les matières premières critiques. Le Chili est aujourd’hui le principal fournisseur de l’Union européenne en lithium, dont il détient plus de 40% des réserves mondiales estimées.

Il s’agit donc, pour l’Union européenne, du sixième partenariat du genre, après le Canada et l’Ukraine en 2021, le Kazakhstan et la Namibie en novembre 2022, et plus récemment l’Argentine en juin 2023. Des négociations sont en cours avec plusieurs pays du continent africain, selon la Commission, qui cite l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Burundi, la RDC, le Maroc, l’Ouganda, le Rwanda, le Sénégal et la Zambie.

Prise de conscience

La mise en place d’un plan d’action sur les minerais critiques repose sur une prise de conscience, celle de la dépendance de l’UE vis-à-vis de la Chine dans ses importations (voir graphique). Bruxelles cherche à assurer la diversification de ses sources d’approvisionnement en accompagnant la transition énergétique et la digitalisation des économies partenaires, tout en évitant des goulets d'étranglement dans ses approvisionnements futurs.

«Le renforcement des objectifs de capacité d’approvisionnement domestique pour l’approvisionnement domestique en matières premières stratégiques, de 10% pour l’extraction, 40% pour la transformation et 15% pour le recyclage, est l’aspect le plus controversé du Critical Raw Materials Act. Plus précisément, les seuils semblent les plus difficiles pour le raffinage du lithium et l’extraction du cobalt», selon les analystes de la banque MUFG. L’UE pourrait également rencontrer des difficultés d’approvisionnement pour des minerais tels que le magnésium, le graphite naturel et les terres rares.

L’Union européenne a donc mis en place une stratégie destinée à accélérer la signature de partenariats stratégiques. Le Global Gateway, lancé en décembre 2021, vise à mobiliser 300 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2027 sous la forme de subventions, de prêts concessionnels et de garanties. L’initiative mobilise plusieurs fonds de l’UE, ses bras armés financiers que sont la BEI (Banque européenne d’investissement) et la Berd (Banque européenne pour la reconstruction et le développement), ainsi que des acteurs du secteur privé. Dans le cas des minerais critiques, l’ERMA (European Raw Materials Alliance), créé en septembre 2020, rassemble 700 entreprises de la filière. Plus de 50 milliards d’euros ont été engagés par la BEI, qui prévoit d’investir 100 milliards au total.

A lire aussi:

Le Kazakhstan est l’un des bénéficiaires du Global Gateway. Outre le phosphore, dont il est le principal fournisseur de l’UE, le pays produit plusieurs autres minerais critiques, comme le beryllium, le chromium, le lithium, le tungstène, et les terres rares. Un memorandum of understanding a été signé en juin dernier entre Tau-Ken Samruk, la compagnie minière nationale, et la Berd afin de moderniser le secteur minier. «Nos liens économiques sont déjà solides – l’UE est le plus grand investisseur étranger de ce pays, avec un stock net global d’investissements directs étrangers de plus de 78 milliards de dollars, soit 51% du total», a rappelé à cette occasion le vice-président de la Commission européenne Maroš Šefčovič.

De tels partenariats sont stratégiques et répondent aux attentes d’un nombre croissant de pays riches en ressources naturelles, désireux de progresser dans la chaîne de valeur. Ainsi la Namibie a décidé en juin 2023 de limiter l’exportation de lithium non transformé et d’autres minéraux critiques, tels que le cobalt, le manganèse, le graphite et les terres rares. L’UE a déjà annoncé sa participation à des projets de modernisation des infrastructures portuaires et routières, et a accordé 120 millions d’euros de subventions pour le développement de l’hydrogène vert. Tandis que la BEI prévoit de cofinancer deux projets dans ce secteur pour un montant total de 110 millions de dollars.