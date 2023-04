L’or retrouve momentanément son rôle de valeur refuge

Comme en mars 2020, lors de la crise du covid, puis en mars 2022, avec la guerre en Ukraine, les cours de l’or sont repassés, depuis mardi, au-dessus de 2.000 dollars/once avec la remontée des craintes de récession aux Etats-Unis. Ils se stabilisent autour de 2.016 dollars pour le contrat à 1 mois, malgré un reflux depuis un sommet de 2.036 dollars (-1%) mercredi, alors que les traders ont augmenté leurs paris sur des baisses de taux cette année à partir des dernières données décevantes sur l’économie américaine – notamment sur les emplois vacants (Jolts) puis l’indice ISM des services et son sous-indice sur l’emploi.

La confirmation d’un ralentissement, qui jouerait aussi sur les cours du pétrole, pourrait limiter le potentiel de hausses des taux de la Fed, même si la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a estimé mercredi que celle-ci devait encore poursuivre son resserrement puis maintenir les taux plus longtemps au-dessus du seuil de 5% rejoint le 22 mars.

L’or retrouve en ligne de mire son record de 2.070 dollars/once, après avoir rebondi depuis mars dans le sillage de la crise bancaire aux Etats-Unis.

Au niveau actuel du cycle monétaire, le dollar joue moins naturellement ce rôle de valeur refuge que l’on prête aussi au métal précieux, notamment quand les taux réels arrêtent de remonter. C’est le cas depuis cet automne pour les taux à 5 ans indexés sur les points morts d’inflation, qui ont même baissé de 1,87% à 1,07% outre-Atlantique en mars.

«Toutes ces nouvelles arrivent à point nommé, car la Fed aurait bien besoin d’une raison pour mettre en pause le cycle de resserrement et la réaction que nous avons observée dans les rendements et l’or depuis mardi suggère que les investisseurs pensent qu’elle pourrait maintenant l’obtenir, note Craig Erlam, analyste Emea chez Oanda. L’or ne s’est échangé à ce niveau que pendant deux jours, ce qui ne laisse pas beaucoup d’indications en termes de niveaux techniques, au-delà de ses sommets historiques autour de 2.070 dollars. Mais un rapport sur l’emploi américain plus faible vendredi pourrait mettre à l’épreuve ce niveau, en particulier dans un contexte d’échanges extrêmement faibles en raison du jour férié.»

Potentiel limité ?

La tendance à la baisse des taux réels devrait être moins forte, tôt ou tard dans l’année à cause d’effets de base, si on les mesure au jour le jour en enlevant l’inflation (globale ou même sous-jacente), ce qui limiterait en théorie le potentiel de hausse de l’or. Malgré la relative aversion pour le risque, «la révision des prix a été bien supérieure aux moyennes historiques lors d’épisodes similaires de tensions financières, ce qui suggère qu’un facteur autre que la fuite directe vers la sécurité a alimenté le mouvement (…). Si le secteur bancaire continue à se redresser, nous nous attendons à un nouveau dénouement supplémentaire de la récente diminution des taux américains, qui exercera à nouveau une pression à la baisse sur l’or», estime même Diego Cacciapuoti chez Oxford Economics, prévoyant un retour au-dessous de 1.800 dollars courant 2023, voire avant fin juin.

A lire aussi: