L’Opep est plus optimiste pour la demande de pétrole grâce à la Chine

L’organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a relevé mardi sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2023, citant l’assouplissement par la Chine des mesures liées à la pandémie de Covid-19 et des perspectives légèrement plus optimistes pour l’économie mondiale. La demande de pétrole augmentera cette année de 2,32 millions de barils par jour (bpj), soit une hausse de 2,3% sur un an, a indiqué mardi l’organisation dans son rapport mensuel. Cette prévision, supérieure de 100.000 bpj à celle de janvier, marque la première révision à la hausse de la part du cartel pétrolier depuis des mois. Il s’attend à ce que la demande chinoise, freinée en 2022 par les restrictions sanitaires, augmente de 590.000 bpj en 2023, contre 510.000 bpj estimé en janvier. Le rapport indique aussi que la production de pétrole brut de l’Opep a diminué de 49.000 bpj le mois dernier pour atteindre 28,88 millions de bpj.