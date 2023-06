«L’investment grade et le high yield n’offrent pas la même lecture de l’évolution du cycle»

L’Agefi : Le marché du crédit euro prend-il en compte le risque du ralentissement ?

Vincent Marioni : L’incertitude n’est pas levée sur la probabilité d’une récession. Le marché, comme nous, se positionne sur un scénario de ralentissement graduel, le temps que la hausse des taux se fasse sentir dans l’économie. Bien sûr, la courbe des taux n’a jamais été aussi inversée, ce qui a toujours été par le passé le signal avant-coureur d’une récession, mais ce qui change dans ce cycle est que la situation des entreprises est robuste, que les ménages disposent encore d’un matelas d’épargne et que le marché du travail est solide. Nous avons peu d’inquiétudes sur les fondamentaux à très court terme. Sur le marché du crédit, les segments de l’investment grade (IG) et du high yield (HY) n’offrent toutefois pas la même lecture de l’évolution du cycle. Les valorisations de l’IG pointent vers une récession alors que le HY n’intègre qu’un simple ralentissement. Autour de 160 points de base (pb), le spread de l’IG est au-dessus de sa moyenne à 10 ans (qui intègre les pics de 2020 pendant le Covid et de 2022 avec le bond des taux) de 121 pb, et price déjà un scénario de fort ralentissement. Le HY est bien trop serré à 400 pb pour l’indice iTraxx Crossover.

Quel positionnement adoptez-vous pour aborder le second semestre ?

Le marché semble marquer une pause, justifiée après le resserrement des spreads ces dernières semaines, qui a suivi l’accalmie sur le secteur bancaire, et un marché primaire très actif, notamment pour les financières. Nous avons réduit notre risque et sommes désormais neutre sur l’IG après la bonne performance des dernières semaines. L’idée est de reconstituer de la capacité pour profiter de phases de volatilité dans le marché que nous anticipons à court terme. Nous sommes également plus défensifs dans notre positionnement sectoriel et privilégions les non-cycliques. Nous restons positifs sur les bancaires, secteur que nous avons renforcé après les secousses de mars. Les fondamentaux restent bons et la prime reste élevée.

En revanche, nous avons un vrai dilemme avec le HY. Le segment est serré, mais cela peut être coûteux de se passer du portage qu’il offre. Contrairement aux spreads, les rendements sont restés stables cette année sur le HY qui offre environ 7,25%-7,5%, le rendement le plus large depuis 10 ans. L’IG offre 4%. De plus, malgré les spreads serrés, nous ne sommes pas très inquiets sur le HY globalement. Nous anticipons une hausse du taux de défaut à douze mois, juste au-dessus de 3%, inférieur aux prévisions de Moody’s (3,5%-4,5%). Or le spread actuel protège pour un taux de défaut à 5 ans de 28%. Ce qui n’est toutefois pas le cas d’une récession sévère. Le marché HY est en outre soutenu par un marché primaire peu actif, même s’il reste ouvert. Nous avons un positionnement défensif, proche de la neutralité si l’on retire le secteur immobilier sur lequel nous sommes très sous-pondérés. Nous ne voulons pas nous priver du carry et nous positionnons sur des instruments permettant d’avoir quelque chose de similaire en rendement, mais avec un risque plus faible comme certaines hybrides corporates qui seront «callées» à court terme, des AT1 bancaires et les nouvelles émissions offrant des rendements entre 6% et 9%.

