L’inflation remonte encore en Espagne

Les prix à la consommation en Espagne ont progressé à 2,6% sur un an en août, selon les premières données publiées mercredi par l’Institut national de la statistique (INE), en accélération après la hausse de 2,3% en juillet, conformément aux attentes. Cet indice CPI avait déjà accéléré en juillet, après 1,9% enregistré en juin. L’inflation harmonisée aux normes européennes (HICP) a également progressé sur un an en Espagne, à 2,4% en août, après 2,1% en juillet.

La hausse de l’inflation globale est principalement due à la hausse des prix des carburants et, dans une moindre mesure, des prix des combustibles liquides, en lien avec les baisses d’août 2022. Les prix de l’électricité ont aussi augmenté ce mois-ci, bien que moins qu’en août 2022. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% en août, légèrement au-dessus des estimations du marché (0,4%), après avoir augmenté de 0,1% en juillet.

L’inflation annuelle sous-jacente, hors alimentation et énergie, a légèrement ralenti, à 6,1% en août, alors qu’elle était remontée à 6,2% en juillet (5,9% en juin) à cause des hausses de prix des services (touristiques notamment).

Avant l’inflation préliminaire en Allemagne mercredi après-midi et en France jeudi, encore attendues autour de 6,4% et de 5,4% respectivement, il s’agit du premier d’une série d’indicateurs sur la zone euro qui seront déterminants pour aider les gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) à décider s’il convient ou non de continuer d’augmenter encore les taux d’intérêt le 14 septembre.

Les taux de la région, qui avaient diminué avec les nouvelles négatives sur l’emploi américain mardi, ont regagné quelques points de base après cette publication : de 2,51% à 2,57% pour les taux à 10 ans allemands, et de 3,53% à 3,58% pour les taux à 10 ans espagnols, notamment.

