L’inflation est restée élevée en zone euro en avril

Après une diminution notable en mars, de 8,5% à 6,9%, le taux annuel d’inflation harmonisé (HICP) a été confirmé en légère hausse en avril en zone euro, à 7% selon les données Eurostat publiées mercredi. En rythme mensuel, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6%, marquant le troisième mois consécutif de hausse.

Les prix de l’énergie ont rebondi de 2,4% en rythme annuel, après une baisse de 0,9% en mars et une hausse de 13,7% en février.

L’inflation sous-jacente a légèrement diminué, de 7,5% à 7,3% hors énergie et alimentation, et de 5,7% à 5,6% en enlevant aussi l’alcool et le tabac, toujours bien au-dessus de la cible de 2% de la Banque centrale européenne (BCE). Elle a été tirée par le coût des services, qui a augmenté à un rythme plus rapide de 5,2% après 5,1% en mars, alors que celui des biens industriels hors énergie a ralenti à 6,2%, après 6,6% en mars et 6,8% en février.

Les marchés, qui tablent toujours sur un pic du taux de dépôt de la BCE autour de 3,75% après deux nouvelles hausses en juin et en juillet, n’ont pas été très sensibles à cette publication, les taux allemands diminuant plutôt, de 2,68% à 2,66% à 2 ans et de 2,34% à 2,30% à 10 ans.

Forte contribution alimentation-alcool-tabac

En avril, les plus fortes contributions au taux d’inflation annuel de la zone euro provenaient des postes alimentation-alcool-tabac (encore +2,75 points de pourcentage, pp), suivi des services (+2,21 pp), des biens industriels hors énergie (+1,62 pp) et de l'énergie (+0,38 pp). On note que les produits alimentaires transformés restent depuis six mois un des postes les plus contributeurs à l’indice (14,6% en rythme annuel en avril), alors que les prix des aliments non transformés ont vu leur hausse caler en avril, de 14,7% à 10%.

Par pays, les plus grosses baisses ont concerné notamment la Belgique (de 4,9% à 3,3% en rythme annuel), le Danemark (de 7,3% à 5,6%), l’Irlande (de 7% à 6,3%), la Grèce ( de 5,4% à 4,5%), le Portugal (de 8% à 6,9%), ou encore Chypre (de 6,1% à 3,9%). En revanche, le taux d’inflation annuel remonte assez nettement dans les plus grands pays hors Allemagne (de 7,8% à 7,6%) : de 6,7% à 6,9% en France, de 8,1% à 8,7% en Italie, de 3,1% à 3,8% en Espagne, et de 4,5% à 5,3% aux Pays-Bas. Le taux annuel le plus faible est observé au Luxembourg (2,7%), le plus élevé désormais en Hongrie (24,5%).

A lire aussi:

A lire aussi: