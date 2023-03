L’inflation baisse bien plus qu’attendu au Royaume-Uni en janvier

Le taux d’inflation annuel est tombé à 10,1% en janvier au Royaume-Uni, montre l’évaluation publiée mercredi par l’Office for National Statistics (ONS), après 10,5% en décembre, en-deçà des prévisions du marché de 10,3%. Ce chiffre constitue un troisième mois consécutif de recul. Il marque un retour à un plus bas depuis septembre. Surtout, l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) a aussi chuté en rythme annuel, de 5,8% en décembre à 5,3% en janvier.

La plus forte contribution à la baisse est venue des transports (+3,1% après +6,5%), en particulier le transport de passagers et les carburants, et des restaurants et hôtels (+10,8% après +11,3%).

Les prix ont également augmenté à un rythme légèrement plus lent pour les aliments et les boissons non alcoolisées (+16,7 % après +16,8 %), les vêtements (+6,2% après +6,5%) et les meubles (+9,2% après +9,8%), notamment grâce aux remises traditionnelles du Nouvel An.

En revanche, l’inflation s’est accélérée pour le logement et les services publics (+26,7% après +26,6%), les loisirs et la culture (+5% après +4,9%), la santé (+6,3% après +5,1%) et les boissons alcoolisées et tabac (+5,1% après +3,7%).

Par rapport au mois précédent, l’indice CPI a diminué de 0,6%, première baisse en un an et la plus importante depuis janvier 2019, grâce aux baisses importantes en rythme mensuel sur les carburants (-3,8%) et le transport aérien (-41,7%). Et l’indice core CPI a fléchi de 0,9%, au lieu de -0,5% attendu.

Les prix à production également publié mercredi ont aussi moins augmenté, de 13,5% en rythme annuel (0,5% sur le mois) en janvier, après une révision à 14,6% en décembre (0,8% sur le mois), mais légèrement au-dessus des attentes (13,3%). Il s’agit du niveau le plus bas depuis février 2022, grcae notamment à une hausse plus limitée des coûts des produits pétroliers (+24,7% après +32,1% en décembre).

Les anticipations de taux directeur terminal de la Banque d’Angleterre (BoE) en septembre ont chuté mercredi sur les marchés de swaps, de 4,60% à 4,45% désormais. Et la livre sterling a baissé de 1,2210 à 1,2080 dollar après ces publications.