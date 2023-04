L’industrialisation de l’hydrogène décarboné bute sur plusieurs obstacles

Malgré les nombreuses initiatives prises pour favoriser l’essor de l’hydrogène vert, son déploiement à grande échelle devrait encore prendre plusieurs années. C’est l’une des conclusions du rapport publié ce jeudi par Capgemini à l’issue d’une enquête menée dans 13 pays auprès de 850 dirigeants d’entreprises dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie lourde et des transports. Alors que la production mondiale d’hydrogène est évaluée à 75 millions de tonnes par an, 76% de ce volume émane du gaz naturel et 23% du charbon, laissant à l’hydrogène à faible émission de carbone une part inférieure à 1%.

La compétitivité de l’hydrogène décarboné fait encore défaut puisque son coût de production, compris entre 5 dollars et 6 dollars par kg, reste deux à trois fois supérieur à celui de l’hydrogène issu de sources fossiles. Si la flambée des prix du gaz naturel a légèrement réduit cet écart, l’augmentation des coûts d’approvisionnement a eu un impact négatif sur les investissements industriels nécessaires pour mener à bien les projets annoncés. «Les problèmes techniques liés à la fiabilité des équipements sur l’ensemble de la chaîne de valeur nécessitent une collaboration étroite entre les différents acteurs afin d’accélérer la production à grande échelle d’hydrogène décarboné», relève Benoit Calatayud, directeur transition énergétique chez Capgemini, interrogé par L’Agefi.

Une dépendance aux sources renouvelables

Une maturité technologique insuffisante renchérit le coût de fabrication et de fonctionnement des électrolyseurs utilisés pour séparer les molécules d’eau en oxygène et en hydrogène. La production d’hydrogène décarboné dépend en outre de la disponibilité des sources renouvelables qui servent à produire l’électricité utilisée lors de ce processus. Près de 80% des énergéticiens interrogés considèrent que le stockage de l’hydrogène fait partie des cinq plus importants défis rencontrés, tandis que 60% d’entre eux mentionnent le coût élevé lié à la construction d’infrastructures adéquates ou à son transport à l’état gazeux. Ces difficultés débouchent sur des pertes d’énergie lors du processus d’électrolyse, de liquéfaction de l’hydrogène ou au moment de son utilisation dans des piles à combustible.

Environ 62% des dirigeants sondés considèrent que le manque d’expertise et de compétences diminue l’efficacité de leurs initiatives en matière d’hydrogène bas carbone. «Dans l’Hexagone, le développement des compétences dans la filière passe par l’accélération des actions des formation mises en place par l’Etat en direction des jeunes mais aussi des salariés en reconversion. Ceci est d’autant plus important que l’hydrogène peut également contribuer à la réindustrialisation des territoires», explique Benoit Calatayud.



La stratégie française sera actualisée en juin

Le gouvernement français doit dévoiler en juin prochain sa stratégie actualisée dans ce domaine. «A l’heure actuelle, Paris a prévu une enveloppe de 9 milliards d’euros au titre du financement public de la filière d’ici à 2030», souligne le directeur de Capgemini. A cela s’ajoutent des financements privés de la part de grandes banques pour des modèles d’affaires à fort potentiel. «Les soutiens publics sont jusqu’à présent davantage orientés vers la construction des infrastructures que vers des subventions destinées à abaisser le coût de production de l’hydrogène bas carbone, dans l’attente de nouvelles mesures en cours d’examen par Bruxelles», poursuit-il.

L’absence de place de marché organisée nuit aussi à la fluidité et à la transparence des échanges d’hydrogène. «Il n’existe pas encore de marché réglementé de l’hydrogène à l’échelle européenne, ce qui pénalise l’arrivée de nouveaux entrants contraints de soumettre des offres de gré à gré dans un contexte pourtant très concurrentiel», regrette Benoit Calatayud. «Par ailleurs, la sécurisation de l’offre d’électricité est un enjeu essentiel pour la production d’hydrogène bas carbone. Par conséquent, le développement de contrats long terme dans les marchés de l’électricité est indispensable pour accompagner le déploiement de l’hydrogène décarboné», en conclut-il.