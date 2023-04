L’Inde devrait dépasser la Chine en nombre d’habitants cette année

L’Inde devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde d’ici au milieu de l’année 2023, indique un rapport du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) publié mercredi. La population indienne atteindra alors 1,4286 milliard d’habitants, contre 1,4257 milliard pour la Chine.

La population chinoise a diminué l’an dernier pour la première fois en plus de six décennies, selon des données officielles. L’Inde n’a en revanche pas effectué de recensement depuis 2011, celui de 2021 ayant été repoussé à cause de la pandémie de Covid-19, et désormais pour des raisons politiques. Le gouvernement nationaliste du Premier ministre Narendra Modi est accusé par ses détracteurs de retarder délibérément le recensement afin de ne pas rendre publique des données sur des questions sensibles comme le chômage avant les élections de l’an prochain.

Le rapport UNFPA rappelle que la population mondiale a franchi la barre des 8 milliards d’individus en novembre 2022, mais également que les deux tiers des habitants de la planète vivent dans des régions affichant un taux de fécondité inférieur au «seuil de renouvellement de la population» établi à 2,1 enfants par femme. Un signal plutôt annonciateur d’une dépopulation que d’une surpopulation catastrophique à terme. Avec l’influence que peuvent avoir ces perspectives sur la santé, les libertés et droits humains et sur les questions de développement durable et de climat, poursuit le document, qui s’inquiète particulièrement des conséquences politiques de tendances démographiques pourtant «indéniables» et «considérables»…

Fin mars, le collectif de chercheurs Earth4All a publié un étonnant document expliquant que la population mondiale pourrait culminer au-dessous de 9 milliards dans les années 2050, avant de commencer à diminuer.

Les scientifiques vont plus loin, affirmant que si le monde faisait un «bond de géant» en matière d’investissement dans le développement économique, la population mondiale pourrait culminer à 8,5 milliards de personnes. Dans le premier scénario (Too Little Too Late), le monde continuerait de se développer économiquement comme au cours des cinquante dernières années, un certain nombre des pays se libérant de l’extrême pauvreté : les chercheurs estiment que la population mondiale pourrait culminer à 8,6 milliards en 2050, avant de décliner à 7 milliards en 2100. Dans le deuxième scénario (Giant Leap), la population culminerait à 8,5 milliards de personnes vers 2040, avant de décliner à environ 6 milliards d’ici à la fin du siècle. Cet objectif ne serait atteint que grâce à des investissements sans précédent dans la réduction de la pauvreté, l’éducation et la santé, ainsi qu’à des revirements politiques extraordinaires en matière de sécurité alimentaire et énergétique, d’inégalités et d’équité entre les sexes.

Pour les auteurs, les projections démographiques aboutissant à dépasser 9,5 ou 10 milliards (Nations Unies) sous-estiment souvent l’importance d’un développement économique rapide qui, «dans les pays à faible revenu, a un impact énorme» sur la chute du taux de fécondité au fur et à mesure que les femmes ont accès à l’éducation, à de meilleurs soins de santé et deviennent économiquement autonomes, expliquent Per Espen Stoknes (Center for Sustainability de la Norwegian Business School) et Beniamino Callegari (Kristiania) à partir d’une analyse dans dix grandes régions. Autrement dit, plus de croissance mondiale entraînerait une réduction plus rapide de la population, mais ne sauverait pas forcément la planète du dépassement de ses limites naturelles car «ce sont plutôt les niveaux d’empreinte matérielle extrêmement élevés parmi les 10% les plus riches du monde qui déstabilisent la planète».

