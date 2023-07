L’incertitude politique s’accroît encore en Espagne

La formation d’une coalition gouvernementale devient de plus en plus ardue de l’autre côté des Pyrénées. Si le parti socialiste (PSOE) au pouvoir a mieux résisté que prévu à la droite lors des élections législatives du 23 juillet, les résultats définitifs, publiés samedi, compliquent encore la tâche du Premier ministre sortant, Pedro Sánchez. Le dépouillement des votes des Espagnols vivant à l’étranger a en effet donné au Parti populaire (PP), à tendance conservatrice, un siège supplémentaire dans la circonscription de Madrid grâce à un écart de 1.749 voix, ce qui lui donne un total de 137 sièges contre 121 pour les socialistes au parlement.

Bien que les deux camps restent loin des 176 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue au parlement, le vote des Espagnols de l’étranger a modifié le rapport de force entre eux. Une alliance entre la droite conservatrice et l’extrême-droite (Vox, 33 députés) étant vouée à l’échec, Pedro Sánchez va lancer des discussions avec les formations régionales basques, catalanes et des îles Canaries pour tenter de former une coalition. Mais son investiture, à la majorité simple au deuxième tour, est désormais soumise au soutien du parti indépendantiste catalan (Junts per Catalunya) qui compte sept députés, alors qu’une simple abstention aurait auparavant suffi.

Le parti du leader indépendantiste, Carles Puigdemont, «devra décider s’il préfère un gouvernement progressiste ou unir ses voix à celles du PP et de Vox pour un gouvernement de droite avec l’extrême-droite», a commenté samedi Patxi López, porte-parole socialiste à la chambre des députés. Réfugié depuis plusieurs années en Belgique, Carles Puigdemont a pour sa part conditionné son appui à Pedro Sánchez à la négociation du «conflit qui oppose la Catalogne à l’Espagne», en demandant que les discussions se déroulent «sans pression, avec discrétion et prudence».

Afin d’éviter «une situation ingouvernable », Alberto Nuñez Feijo, président du PP, a demandé dimanche de rencontrer cette semaine le Premier ministre sortant. Si aucun des deux blocs n’obtient de majorité pour former un gouvernement, l’Espagne sera contrainte d’organiser de nouvelles élections, probablement en fin d’année, comme cela s’est produit en 2016 et en 2019.