L’incertitude persiste sur l’avenir politique de la Grèce

Les élections législatives tenue dimanche en Grèce n’ont sans doute pas été décisives. Si le parti conservateur, au pouvoir depuis quatre ans, est arrivé en tête du scrutin, il ne disposera pas d’une majorité suffisante pour former un gouvernement. Selon des résultats partiels portant sur 30% des bureaux de vote, le parti Nouvelle-Démocratie (ND), dirigé par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, a recueilli 41,1% des voix devant le parti de gauche Syriza de l’ancien chef de gouvernement Alexis Tsipras qui obtient 20% des suffrages. Derrière eux, le parti socialiste Pasok-Kinal obtiendrait 12,6% des suffrages.

«Le parti arrivant en tête doit obtenir 45% des voix pour obtenir une majorité au Parlement, ce qui semble relativement improbable», avait indiqué avant l’ouverture du scrutin Panos Koliastasis, analyste politique. Kyriakos Mitsotakis s’est toutefois montré confiant dans sa capacité à obtenir le soutien des quelque 10 millions de Grecs. «Aujourd’hui, la responsabilité du gouvernement du pays a été transmise à vous, le peuple, mais je suis certain que demain, un jour encore meilleur se lèvera pour notre pays », a-t-il déclaré aux journalistes après avoir voté.

A lire aussi:

Plusieurs hypothèses à l’issue de ce scrutin

Si aucun parti n’obtient de majorité à l’issue de ce scrutin, la présidente grecque Katerina Sakellaropoúlou donnera à chacun des trois partis arrivés en tête un mandat de trois jours pour former un gouvernement. Or Kyriakos Mitsotakis, qui espère être reconduit dans ses fonctions, a exclu de former une coalition. Son mandat a été émaillé de scandales, des écoutes illégales aux refoulements de migrants en passant par les violences policières. Son gouvernement a en outre dû faire face à l’indignation provoquée par l’accident ferroviaire du 28 février, qui a fait 57 morts.

De son côté, Alexis Tsipras a fait des appels du pied au dirigeant du parti socialiste Pasok-Kinal, Nikos Androulakis, en vue d’une alliance mais ce dernier a formulé des exigences. Si aucune entente n’est possible, le présidente grecque nommera un gouvernement intérimaire jusqu'à la tenue d’un nouveau scrutin fin juin ou début juillet. Le vainqueur de ce second scrutin bénéficierait alors d’un bonus allant jusqu'à 50 sièges sur les 300 sièges que compte la chambre unique du Parlement, ce qui lui permettrait d’obtenir une majorité stable.

Malgré la baisse du chômage et le retour de la croissance l’an dernier, la crise du coût de la vie a dominé la campagne électorale. Les candidats ont tenté de s’attirer les faveurs des électeurs en s’engageant à augmenter une nouvelle fois le salaire minimum. La flambée des prix a cependant eu un impact profond sur les Grecs et leur niveau de vie a par ailleurs souffert de la crise de la dette.