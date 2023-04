L’immobilier résidentiel américain tient le choc de taux

Les saisies immobilières ont bondi de 22% aux Etats-Unis entre les premiers trimestres 2022 et 2023, à près de 96.000 unités, selon un rapport de la société d’analyse Attom Data, avec des hausses plus importantes dans certains Etats comme le Michigan (41%) ou le Maryland (30%). Mais le volume global reste très au-dessous des moyennes sur les cinq années d’avant le Covid - entre 200.000 et 300.000 saisies par trimestre – et surtout des 600.000 observées en 2007-2013.

Alors qu’il y a moins de saisies attendues, consécutives à la levée mi-2021 du moratoire fédéral sur les retards de paiement sur prêts hypothécaires, la tendance reflète des difficultés économiques croissantes pour une partie des ménages, notamment dans les métropoles américaines où le revenu est inférieur à la médiane nationale (71.000 dollars selon l’US Census Bureau) et/ou avec un taux de chômage supérieur à 5% fin 2022 (9 sur les 30 principales plus grandes villes).

«La baisse récente des allocations familiales – temporairement augmentées par l’American Rescue Plan – pèse sensiblement sur le revenu des ménages les plus vulnérables et explique, pour partie au moins, la hausse des saisies, analyse Florence Pisani, directrice de la recherche chez Candriam. Les taux de défauts sur les prêts FHA (et VA) aux emprunteurs avec les notes de crédit les plus basses augmentent d’ailleurs plus que la moyenne. Les indicateurs globaux de retards de paiement sont toutefois loin d’être à des niveaux inquiétants.» CoreLogic a même enregistré un taux de prêts non performants - retards de paiement de plus de 30 jours - en baisse de 3,3% en janvier 2022 à 2,8% en janvier 2023.

Offre de maisons insuffisante

Concernant les autres indicateurs, l’indice de confiance des constructeurs immobiliers américains NAHB/Wells Fargo HMI, qui s’était effondré de 84 à 31 points en 2022, est remonté depuis, jusqu’à 45 points en avril, avec une reprise également des sous-indices : à 51 points pour les conditions de vente actuelles, 50 points pour les ventes attendues dans les six prochains mois, et 31 points pour les visites d’acheteurs potentiels. L’indice de la supervision des agences de garantie des crédits hypothécaires (FHFA) est remonté fin février, de même que les ventes annuelles de maisons anciennes - au-dessus de 4,5 millions pour la première fois après douze mois - et le prix médian - pour la première fois depuis mai 2022, à 375.700 dollars - selon les promoteurs immobiliers de la NAR.

L’US Census Bureau constate aussi une hausse - quasi-constante hors novembre et février - des ventes de maisons neuves depuis septembre, et à nouveau du nombre annuel de permis de construire (jusqu’à 1,43 million) en février et mars, après trois mois de baisse consécutive. Quant aux demandes de prêts hypothécaires enregistrées par l’association des prêteurs (MBA), elles ne semblent pas avoir été davantage perturbées par les turbulences bancaires en mars, probablement parce que les taux des mortgages ont plutôt tendance à stagner ou à baisser depuis ses sommets de novembre, de 7,08% à 6,39% à 30 ans désormais.

Les banques ne devraient pas trop réduire leur production de crédits immobiliers, en très grande partie garantis par les agences Freddie Mac et Fannie Mae, d’autant que la situation des ménages s’est améliorée depuis 2020 et n’a rien à voir avec celle de 2008, avec uniquement des prêts à taux fixe et une valorisation des biens encore bien souvent supérieure à la valeur d’achat.

Plus globalement, le taux de vacance des maisons destinées à la vente (0,8%) ou à la location (5,8%) n’a quasiment pas augmenté en 2022, et le marché semble trouver une forme d’équilibre, assez tôt dans le cycle malgré l’atterrissage en cours de l’économie. «Le marché est encore dans une situation tendue, notamment en raison des retards de construction accumulés pendant la pandémie, poursuit Florence Pisani. Mais l’arrivée sur le marché, dans les prochains mois, de nouveaux immeubles d’habitation devrait permettre de détendre le marché locatif.»

D’autant que face aux prix élevés ces dernières années, puis à l’inflation qui a suivi l’épidémie de Covid, les jeunes Américains (moins de 30 ans) restent chaque année un peu plus longtemps chez leurs parents depuis une grosse décennie et participent relativement moins à la création de nouveaux ménages (voir graphiques), alors que la démographie du pays devait théoriquement mener à un pic de cet indicateur plus durablement que sur la seule année 2019.

Risque sur l’immobilier commercial

Dans ce cadre, qui implique davantage une baisse trop lente des loyers pour calmer l’inflation qu’une crise sur le résidentiel, la principale crainte vient de l’immobilier commercial, dont les prix moyens auraient chuté de 9% depuis mi-2022. Les bureaux et commerces représentent 30% des prêts mortgages US selon Capital Economics. Mais les engagements pourraient être tenus tant que le marché de l’emploi reste solide. Les craintes ne sont pas aiguës. «La fuite de dépôts bancaires constatée depuis mars peut conduire les petites banques américaines à durcir leurs conditions d’octroi de prêts dans l’immobilier commercial, segment du marché du crédit qu’elles ont largement financé depuis quelques années», conclut Florence Pisani. Cela pourrait rendre plus difficile le refinancement de 270 milliards de dollars de prêts hypothécaires arrivant à échéance cette année.

A lire aussi:

A lire aussi: