L’Europe veut rouvrir des mines

Coopération et recherche de compétitivité ont été les maîtres mots des déclarations des ministres de l’Economie allemand, français et italien à l’issue de leur première réunion trilatérale qui s’est tenue lundi à Berlin, à l’initiative de l’Allemagne.

«La nécessité de parler de la sécurité économique est une leçon à tirer de la dernière décennie. Notre dépendance ne s’arrête pas à l’énergie. L’Union européenne est dépendante à 90% pour ses approvisionnements en matières premières critiques», a déclaré Robert Habeck, le ministre allemand en charge de l'Économie et de la Protection du Climat.

Bruno Le Maire a rappelé que la France avait acté au mois de mai la création d’un fonds abondé à hauteur de 500 millions d’euros par des fonds publics, avec l’objectif de lever 1,5 milliard d’euros. «Il ne fait pas sens d’investir dans des usines de fabrication de batteries électriques ou de semi-conducteurs avec une telle dépendance dans les approvisionnements. Avant d’importer, il faut produire européen. La France dispose de capacités dans l’Allier, et en Alsace. Nous voulons les utiliser », a déclaré le ministre français, qui a également appelé à la création d’un fonds similaire à l’échelle européenne.

Le ministre des Entreprises et du made in Italy Adolfo Urso s’est dit attaché à cette coopération entre nations industrielles, dont il estime qu’elle doit être conçue avec les industriels de la transition énergétique. Certains d’entre eux ont d’ailleurs été invités à échanger avec les ministres. «L’Italie dispose de gisements de cobalt, de manganèse et de silicium. Nous avons décidé de dresser un inventaire des mines qui ont été fermées il y a 30 ans», a-t-il déclaré. A l’instar de la France, le pays est en passe de créer un fonds doté de 1 milliard d’euros, et destiné à se refinancer dans le temps.

Le Parlement étudie actuellement la proposition du gouvernement. L’ensemble de la chaîne de valeur, de l’extraction au recyclage, pourra bénéficier de ces financements, qui seront ouverts à des projets communs au sein de l’UE.

Berlin ne souhaite pas rester à la traîne. «L’Allemagne dispose d’un système de garanties pour les entreprises du secteur minier, mais ne dispose pas encore d’un instrument de financement propre», a regretté Robert Habeck. Le projet de fonds est inclus dans le budget fédéral qui est débattu en ce moment. «Quelle que soit l’issue des discussions, nous trouverons une solution. Sans cela l’Allemagne serait affaiblie», a-t-il poursuivi.

La Commission a publié au mois de mars une proposition législative visant à sécuriser les approvisionnements en matières premières critiques en Europe. Les trois principales puissances industrielles de l’UE ont mis leur rencontre à profit pour élaborer des propositions d’amendements communes à la proposition législative publiée par la Commission européenne au mois de mars dernier. Outre la fixation de critères ESG «ambitieux», les ministres appellent également à l’élargissement de la liste des matières premières critiques et stratégiques, afin d’y inclure notamment l’aluminium.

L’Italie, puis la France, accueilleront les prochaines sessions de travail, qui seront respectivement dédiées aux technologies numériques et aux technologies vertes.