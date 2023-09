L’euro tombe à un plus bas de six mois face au dollar

L’euro va-t-il retrouver la parité avec le dollar comme à l’automne 2022 ? S’il en est encore loin, il en prend en tout cas la direction. Depuis un plus haut de plus d’un an inscrit en juillet dernier, la monnaie unique est en chute libre vis-à-vis du billet vert. En deux mois, l’euro a perdu 6%. Le 14 septembre en fin de journée, il a même touché un plus bas depuis mars dernier, à 1,063 dollar, en réaction aux annonces de la Banque centrale européenne.

La BCE a augmenté ses taux directeurs de 0,25 point de pourcentage, à 4% pour son taux de dépôt, laissant entendre par ailleurs qu’il pourrait s’agir de son dernier mouvement de hausse. Cette perspective a entraîné une baisse du rendement des obligations souveraines européennes et par ricochet de la monnaie unique.

Les actions européennes à la fête

La dégradation de l’environnement économique en zone euro dans un contexte ou l’activité se montre résiliente aux Etats-Unis favorise aussi le dollar.

A rebours de l’évolution de la monnaie unique, les marchés actions européens ont nettement rebondi dans la foulée de la réunion de la BCE. Jeudi, l’Euro Stoxx 50 a clôturé en hausse de 1,3% et il gagnait de nouveau 0,9% en milieu de journée vendredi. Le CAC 40 rebondit de son côté de 2,8% en deux jours, les investisseurs appréciant également les chiffres encourageants dévoilés par la Chine. Les ventes au détail et la production industrielle dans le pays ont accéléré en août et dépassé les attentes des analystes.