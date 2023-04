«L’euro-dollar se renforcera au fur et à mesure que le différentiel de taux devrait se réduire»

L’Agefi : Vous faites partie des optimistes sur l’euro-dollar à six mois, est-ce lié aux perspectives de politiques monétaires ?

Nordine Naam : Notre scénario est basé sur une baisse conséquente du dollar dans les prochains mois. Si à très court terme, le dollar peut encore faire preuve d’une certaine résilience face à la persistance de l’inflation américaine à un niveau élevé, il devrait finir par se déprécier dans les prochains mois à mesure que les signaux d’un ralentissement marqué de l’économie américaine se matérialiseront et renforceront les anticipations de baisse des taux de la Fed. Parallèlement, l’euro restera soutenu par la poursuite de la hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) jusqu’à 3,75%, et la perspective d’un long statu quo monétaire. Dans ce contexte, le différentiel de taux US-euro devrait se réduire et soutenir l’euro-dollar jusqu’à 1,15 en fin d’année.

Quelles autres devises devront être surveillées avec l’arrêt des hausses des taux Fed funds ?

La fin des hausses de taux des Fed funds sera porteuse pour les devises «commo» telles que les dollars australien et néo-zélandais, soutenues aussi par la reprise économique chinoise, ou encore les devises émergentes via des stratégies de «carry trade», telles que les monnaies de la région Latam. Enfin, le yen japonais devrait se raffermir vers 127 à horizon septembre, au fur et à mesure que les taux longs américains diminueront et que les anticipations d’une sortie de la politique monétaire accommodante actuelle de la Banque du Japon (BoJ) se renforceront.

