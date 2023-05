«L’euro-dollar devrait encore varier positivement avec la réduction de l’écart de taux»

L’Agefi : L’euro-dollar a calé depuis quinze jours. Votre anticipation à trois mois (1,13) tient-elle toujours ?

Bastien Drut : Nous continuons de penser que l’euro devrait s’apprécier face au dollar. Sur les derniers mois, la parité euro-dollar a été très liée à l’écart de taux courts entre les Etats-Unis et l’Europe : il était très élevé avant le début du cycle de hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE) en juillet dernier, et s’est réduit progressivement depuis. Très récemment, des déclarations offensives de certains membres du FOMC et un certain apaisement sur le sujet des banques régionales ont permis au dollar de se redresser un peu, mais cela devrait être passager car la BCE a du retard à rattraper par rapport à la Fed. En effet, sa présidente, Christine Lagarde, a laissé entendre que plusieurs hausses de taux étaient à venir.

De même, l’euro-livre s’est bien éloigné du niveau de 0,90 qui fait consensus à trois mois. Pourquoi ?

La raison principale est que les chiffres britanniques ont été globalement meilleurs que prévu sur les dernières semaines. La parité euro-livre, qui était restée très stable depuis le début de l’année, a entamé une baisse au début du mois de mai, notamment avec la publication d’une enquête PMI services très bien orientée. Ce mouvement a été entretenu avec le changement brutal de scénario économique de la Banque d’Angleterre (BoE), qui a largement révisé à la hausse ses prévisions de croissance.◆

