L’Espagne se met au rythme des élections législatives

L’économie s’invite de plain-pied dans la campagne électorale en Espagne. En tête des sondages pour les élections législatives du 23 juillet prochain, le candidat du parti conservateur, Alberto Núñez Feijóo, a fait des impôts l’un de ses axes majeurs : simplification de l’impôt sur le revenu des personnes et de l’impôt sur les sociétés, réduction de la TVA sur certains produits alimentaires, suppression de l’impôt sur les grandes fortunes sont au programme. «Le sujet des impôts est compliqué, analyse Carlos E. Cué, journaliste politique au sein du quotidien El Pais, lors d’une rencontre avec la presse étrangère. La Commission européenne ne veut pas entendre parler d’une baisse d’impôts, en particulier dans le cas de l’Espagne, qui a un niveau de déficit et d’endettement très élevé.»

Le sort des taxes temporaires

La taxe temporaire sur les banques et les énergéticiens, décidée à l’été 2022, sera en revanche modifiée, mais pas abrogée, en cas de victoire du Parti populaire (PP). Les ultralibéraux s’en offusquent : le cercle des entrepreneurs (Círculo de Empresarios), un think tank réunissant les grands noms du patronat espagnol, milite pour une suppression de ces deux impôts : «En définitive, ce sont les déposants, autrement dit les clients du système financier, qui vont devoir s’acquitter de l’impôt sur les banques», a regretté son président, Manuel Pérez-Sala, lors d’un point presse.

Le candidat du Parti populaire s’engage aussi à mener une politique réformiste ambitieuse. Il veut ainsi modifier la politique de l’emploi, simplifier le fonctionnement des fonds européens et engager une réforme destinée à «améliorer la productivité et la compétitivité».

Véritable talon d’Achille de l’économie espagnole, la productivité horaire a progressé en Espagne en moyenne au cours des vingt dernières années de seulement 0,7% par an, comparé à +1,1% en Allemagne ou +0,9% en France. Le candidat veut aussi abroger la loi sur le logement et s’engager dans une grande réforme fiscale. «Cette réforme, qui entend prendre le contrepied du ‘sanchisme’, est sans doute un moyen de concevoir un modèle alternatif au parti socialiste», explique Juan Fernández-Miranda, directeur adjoint au sein du quotidien ABC.

Vox marche clairement sur les plates-bandes du PP : le parti d’extrême droite, qui a conclu des accords dans une vingtaine de villes espagnoles avec le PP après la défaite de la gauche aux élections locales du 28 mai, propose «la plus grande réforme fiscale de l’histoire de l’Espagne». Au programme : l’abolition de l’impôt sur les successions et les donations et celle de l’impôt sur le patrimoine. Le parti de Santiago Abascal promet aussi de revenir sur la hausse de la TVA approuvée par le gouvernement de Mariano Rajoy en 2012 et d’aller plus loin en établissant un taux de 0% sur les produits de base et sur l’achat du premier logement.

Pedro Sánchez se concentre sur le chômage

De l’autre côté de l’échiquier politique, l’actuel président du gouvernement, Pedro Sánchez, veut «consolider la croissance économique, créer davantage d’emplois, avec de meilleurs salaires à la clé». La principale cause nationale sera de baisser le taux de chômage, actuellement de 12,7%, à 8%, soit le taux enregistré par l’Espagne en mai 2007 (7,9%).

Dans cette campagne, les jeunes électeurs deviennent un enjeu électoral. Sumar, une coalition de gauche fondée par Yolanda Díaz, l’actuelle ministre du Travail, pousse ainsi à la création d’une dotation universelle (herencia universal), grâce à laquelle chaque jeune recevrait 20.000 euros à partir de 23 ans. «Il s’agit de leur offrir la possibilité de faire une activité, une formation ou encore de créer une entreprise indépendamment de leur nom de famille ou des ressources familiales», explique Yolanda Diaz, qui compte taxer les grandes fortunes pour la financer.

Jusqu’à 30% d’indécis

De son côté, Pedro Sánchez entend les attirer avec un compte épargne défiscalisé d’un montant maximal de 30.000 euros destiné à l’achat du premier logement, la gratuité des transports jusqu’à 24 ans ou encore celle de l’enseignement universitaire et de la formation professionnelle. Tout est bon pour faire barrage à Vox, qu’une partie de la jeunesse soutient. «C’est une génération qui n’a pas connu le franquisme, explique Juan Fernández-Miranda. Le discours populiste, simple et enflammé de ce parti est de nature à en séduire un bon nombre.»

Au final, les partis devront surtout convaincre les indécis : à la veille du début de la campagne électorale, le 7 juillet, ils représentaient encore entre 20% et 30% de l’électorat.

