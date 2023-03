Attirée depuis toujours par les voyages et l’étranger, Stéphanie a passé plus de vingt ans à Londres où elle a pu couvrir les affres de la crise financière et les interminables soubresauts du Brexit. Loin des gratte-ciels de Canary Wharf et de la City, elle suit désormais l’actualité économique et financière de l’Espagne et plus largement du sud de l’Europe depuis Madrid.