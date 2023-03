Les tensions s’aggravent entre alliés de l’Ukraine et soutiens de la Russie

En fin de semaine, la Chine a publié vendredi un plan en 12 points appelant Russie et Ukraine à un cessez-le-feu et à une désescalade progressive. Kiev s’est montré réceptif, tout en répétant qu’il ne pouvait y avoir de paix sans un retrait total de la Russie. A l’inverse, l’OTAN a accueilli froidement les propositions chinoises, soulignant que la Chine pourrait être sur le point de fournir de l’aide militaire à la Russie. Vendredi, Washington a annoncé de nouvelles sanctions contre plus de 200 entités «soutenant l’effort de guerre russe» et a interdit à cinq groupes chinois d’acquérir des technologies américaines.

Dans le cadre de mesures coordonnées en amont d’une réunion du G7, le Royaume-Uni, l’UE et le Japon ont également développé des sanctions commerciales. «Nous appelons les pays tiers et les autres acteurs internationaux (…) à cesser de fournir un soutien matériel à la guerre de Russie, sous peine d’en subir les conséquences», ont déclaré les dirigeants du G7 à l’issue du sommet.