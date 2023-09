Les paris remontent autour des dettes subordonnées de Credit Suisse

Les investisseurs feront valoir leurs droits en justice sur les dettes subordonnées bancaires Additional Tier 1 (AT1) de Credit Suisse, et les paris sont remontés autour de l’idée qu’ils pourraient récupérer une partie de la valeur faciale des obligations injustement annulées lors du rachat par UBS Group le 19 mars. Selon Bloomberg, les traders de Cantor Fitzgerald auraient récemment testé le marché en relevant les cours de 3%-4% à plus de 9% du pair. Sachant que les plaignants espèrent une indemnisation autour de 15% à 20%. Certains analystes ont aussi émis l’hypothèse que les besoins d’UBS d’émettre très prochainement de nouveaux titres AT1 pourrait mettre la pression sur les régulateurs suisses.

Le rachat des actions de Credit Suisse pour 3 milliards de francs suisses par UBS en imposant l’annulation des 16 milliards d’AT1 de la cible a porté un coup violent à ce marché. Ces dettes subordonnées perpétuelles avaient été créées post-2008 pour renforcer les fonds propres en étant convertissables en actions (CoCos) ou amortissables quand le ratio de fonds propres de base (CET1) de la banque descend au-dessous de 5,125% ou de 7%. Mais les détenteurs obligataires restent théoriquement prioritaires sur les actionnaires – ce qu’ont confirmé les autres régulateurs européens. Un certain nombre d’investisseurs provenant de diverses régions, notamment représentés par les cabinets Quinn Emanuel et Pallas Partners, ont donc attaqué la Confédération helvétique pour tenter de récupérer une partie de leur mise.

Clause contractuelle inapplicable ?

Au-delà des plaintes sur la responsabilité des dirigeants courantes au travers des «class actions» américaines, l’argument le plus fort aurait dû porter sur la non-validité de la clause de «viability event» dans les contrats AT1 de Credit Suisse. Cette clause devait permettre l’intervention du régulateur suisse (Finma) pour annuler la dette de façon totale et non temporaire si la banque n’était plus viable. Mais un faisceau d’indices aurait tendance à donner raison aux plaignants arguant de sa non-validité. Credit Suisse et le régulateur ont écrit au marché le mercredi qui précédait le 19 mars pour expliquer que la banque était parfaitement solvable, avec alors encore un ratio de fonds propres CET1 à 14%. Le régulateur a depuis développé des explications détaillées pour justifier son choix (critiqué) en faveur d’un rachat par UBS plutôt que d’une résolution par absorption des pertes, qui aurait été obligatoire en cas de «non-viabilité».

Cette même «non viabilité» a été remise en cause dans les documents publiés par Credit Suisse, lors des calls avec le CEO d’UBS le 19 mars, dans les argumentaires sur le non-déclenchement des protections de crédit (CDS), etc. «Enfin, les contrats avaient eux-mêmes été conçus dans la logique européenne post-2008 prévoyant une réduction obligatoire de l’equity et des AT1 en cas d’aide publique, rappelle Jérôme Legras, gérant-analyste spécialisé chez Axiom AI. Or les facilités/garanties publiques proposées par la Banque nationale suisse (BNS) dans le cadre de l’ordonnance du 19 mars n’entraient pas dans cette logique d’améliorer la solvabilité de Credit Suisse en renforçant les fonds propres CET1, mais juste la liquidité.» Et accessoirement les conditions du rachat pour UBS.

Pas certain que les clauses contractuelles fonctionneraient, le Conseil fédéral a donc pris cette ordonnance réécrivant la loi le 19 mars pour légitimer la décision finale sur l’annulation des AT1 malgré le paiement des actions. Pour les plaignants qui voudraient attaquer sur la «non-validité» de la clause contractuelle, le juge peut dorénavant rétorquer que la loi passe au-dessus. A condition que cette réécriture dans l’urgence soit elle-même légale. «Or les investisseurs ont développé trois argumentaires sur ce point», poursuit Jérôme Legras.

Ordonnance illégale ?

Tout d’abord, la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) garantit le droit à la propriété et protège les personnes physiques et morales contre les ingérences arbitraires de l’Etat au regard d’une proportionnalité (entre intérêts collectifs et intérêts individuels) qui n’aurait pas été respectée ici avec l’«expropriation» des porteurs d’AT1. Problème : si la Suisse a bien ratifié la CEDH en 1974, elle a signé, mais n’a jamais ratifié le Protocole 1 sur les définitions connexes, dont l’article 1 porte précisément sur la protection de la propriété…

Deuxièmement, l’ordonnance a été prise dans le cadre d’un processus budgétaire au nom du fait qu’elle permettait d’engager une garantie publique. Dans ce cadre, le Conseil fédéral n’avait pas autorité pour modifier une loi administrative. Il aurait normalement dû faire voter ce changement par le Parlement qui, mécontent d’avoir été mis à l’écart de la décision, a engagé une commission d’enquête et n’a jamais voté la garantie ex-post...

Troisièmement, il existait une hiérarchie dans les trois facilités proposées par la BNS, dont seule la troisième impliquait le déclenchement de la clause contractuelle de «non-viabilité». «Or, il n’y a pas eu de transparence dans les besoins réels et l’utilisation dans la durée et des montants disproportionnés de ces facilités, dont on peut se demander si elles n’ont pas été mises en place uniquement pour déclencher l’annulation des AT1», ajoute Jérôme Legras.

L’expert estime d’ailleurs que si les espoirs remontent autour des plaignants, c’est peut-être aussi parce que le Conseil fédéral a publié mi-septembre un projet de loi qui viendrait abroger l’ordonnance du 19 mars. L’exposé des motifs y stipule que ce décret n’aurait été pris dans l’urgence que pour rappeler les clauses contractuelles présentes dans les prospectus, et pour le faire en toute transparence… un dimanche soir dans le secret le plus total.

Rappelons enfin que les détenteurs d’obligations AT1 de Credit Suisse situés à Singapour avaient par ailleurs décidé de poursuivre la Suisse en faisant valoir une violation des protections prévues contre des actions déloyales de l’Etat dans le cadre d’un accord bilatéral de libre-échange Singapour-Europe cosigné avec la Suisse en 2003, a expliqué au printemps le cabinet WilmerHale.

