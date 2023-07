«Les meilleures publications bénéficiaires seront le catalyseur pour les actions européennes»

L’Agefi : Vous anticipez une poursuite de la hausse des marchés actions européens. De quels catalyseurs disposent-ils ?

Pierre-Alexis Dumont : Le scénario de « soft landing » gagne en probabilité avec un ralentissement atypique marqué par la divergence entre récession industrielle et effet de rattrapage dans les services. Ce décalage permet aux entreprises d’afficher une résilience exceptionnelle, la contraction classique des bénéfices ne se fera qu’à la marge redonnant du potentiel aux marchés actions d’autant plus que la récession industrielle aux Etats-Unis a probablement atteint son point bas. Les meilleures publications bénéficiaires notamment sur les secteurs cycliques qui ont particulièrement souffert seront le catalyseur pour les marchés actions européens.

En revanche, pourquoi tablez-vous sur une consolidation du S&P 500 ?

Seule ombre au tableau, la concentration sans précédent de la hausse sur quelques titres liée à l’arrivée de l’IA et des primes de valorisation extrême entre les Etats-Unis (très chers à cause des méga-cap techno) et le reste du monde. Ces dislocations ne doivent pas être négligées et ont été historiquement source de déstabilisation et de volatilité. C’est la raison de notre prudence sur le S&P 500 qui pourrait subir un contrecoup sur ces valeurs même si le reste du marché se comporte bien.