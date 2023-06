Les marchés volontaires du carbone restent une jungle

Pour les marchés volontaires du carbone, l’histoire pourrait bien se répéter. Après une année de croissance record en 2021, tous les voyants étaient au vert pour les marchés des crédits carbone volontaire. L’International Swaps and Derivatives Association (Isda) estimait que la demande pourrait augmenter d’un facteur 15 d’ici à 2030 et d’un facteur 100 d’ici à 2050, tandis que Shell annonçait que la demande excéderait l’offre dès 2024. Mais la dynamique a été enrayée par une série d’événements adverses tout au long de l’année 2022, qui sont venus confirmer le besoin impératif d’une meilleure standardisation du marché.

«Plusieurs facteurs contribuent à expliquer la baisse de la demande en 2022 : le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine ; la montée des taux d’intérêt américains à partir du mois de juin 2022, qui est venue augmenter le coût de détention des crédits ; la flambée des prix des énergies fossiles, qui a incité beaucoup de traders à prendre des positions sur les marchés du pétrole ou du gaz, résume Silvia Favasuli, spécialiste des marchés du carbone chez S&P Global Ratings. Enfin, au 4e trimestre 2022, les marchés ont été déçus que la COP27 n’apporte pas de réponses en termes de méthodologies éligibles au titre de l’article 6», poursuit-elle. Les crédits émis ont suivi la même tendance.

La défiance des entreprises et des investisseurs n’a pas faibli en 2023, depuis la mise à jour, preuves scientifiques à l’appui, de lourdes déficiences dans les méthodologies de Verra, un organe de certification des crédits. L’analyse d’un échantillon de crédits issus de projets REDD+, fondés sur la déforestation évitée, a démontré que les bénéfices tirés de ces projets étaient largement surestimés, à tel point que 90% des crédits pouvaient être considérés comme inefficaces. «Les controverses, sur ces marchés, ont toujours existé, et ce depuis les débuts, dès la mise en place des mécanismes tirés du protocole de Kyoto. Elles sont proportionnelles aux ambitions associées à ces marchés à horizon 2030 ou 2040 », relativise Gautier Quéru, directeur Capital Naturel chez Mirova.

Si les crédits tirés des solutions basées sur la nature paraissent comme les plus faciles et les moins coûteux à générer, en revanche leur contribution réelle à la décarbonation n’est pas avérée. Se pose en particulier la question de l’addition réelle des projets, ainsi que la non permanence de l’absorption de CO2. Aussi l’Africa Carbon Markets Initiative (ACMI) lancée à l’occasion de la COP27 est confrontée dès ses débuts à ce principe de réalité. «En mettant en avant les ‘services écosystémiques rendus par leurs forêts’, plusieurs pays, à l’instar du Gabon, espèrent négocier le versement d’une rente carbone et biodiversité. Or, l’enjeu des incitations financières, c’est d’influencer l’orientation des politiques menées vis-à-vis des forêts par les gouvernements, ce qui est très différent», explique Alain Karsenty, économiste au Cirad.

Les méthodologies doivent évoluer en profondeur

La multiplication des incendies de forêt et leurs conséquences sur les émissions de CO2 illustre les failles des méthodes actuelles de comptabilisation des crédits. « Verra propose un système de réserve : entre 10% et 20% des crédits associés à un projet sont conservés dans un registre central, selon un schéma d’assurance mutualisant les risques. Cependant, les incendies et un phénomène de mortalité accélérée des arbres peuvent consommer rapidement l’ensemble des crédits mis en réserve. A l’ère des méga-feux ce système doit être repensé. En outre, si les crédits mis en réserve sont d’une qualité douteuse, l’intégrité environnementale est évidemment faible », insiste Alain Karsenty.

Côté investisseurs, ces crédits sont considérés avec circonspection. «Ils ne sont pas inclus dans le financement des projets d’infrastructure liés aux énergies renouvelables auxquels les compagnies de notre portefeuille participent. Le montage repose davantage sur des contrats d’achat d’électricité conclus avec les clients finaux», explique Pascal Dudle, responsable de l’investissement Impact et gérant chez Vontobel AM. Pour d’autres, il s’agit d’un instrument permettant de boucler des financements, en valorisant les impacts. «Les crédits ne sont pas une fin en soi, mais un moyen. Les acteurs – acheteurs, financeurs comme développeurs - doivent faire preuve de discernement à ce sujet. Nous avons fait le choix de nous positionner sur le financement de projets primaires de qualité, et non sur le trading de crédits carbone, selon Gautier Quéru, qui enfonce le clou : «Le trading va davantage de pair avec des marchés régulés, certaines garanties publiques et des standards uniformisés. Il est difficile de mélanger le trading avec un marché qui n’est pas encore pleinement structuré», conclut-il.

La financiarisation du marché des crédits, sur laquelle plusieurs Bourses s’étaient positionnées en 2022, est au point mort. «La chute des volumes d’échange est directement liée au manque de standardisation du marché. Certaines Bourses ont tenté de créer des standards, mais ce marché est constitué de crédits de natures très diverses, dont les prix vont de 2 dollars la tonne dans le secteur des énergies renouvelables, jusqu’à 200, voire 300 dollars la tonne pour des crédits issus de technologies permettant de capter le CO2 », explique Silvia Favasuli.

De fait, la mise en place d’un contrat par l’Isda, en décembre dernier, n’a pas rassuré les marchés. « Ce marché n’atteindra jamais son véritable potentiel si nous ne prenons pas des mesures décisives pour éliminer le greenwashing. Si nous n’agissons pas – et vite – ce marché pourrait mourir sur pied », a alerté Scott O’Malia, le CEO de l’Isda le 10 mai dernier, lors de l’assemblée générale de l’organisation.

Au mois de mars, l’ICVCM (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market), la principale instance de gouvernance indépendante, a publié des principes permettant d’établir des standards minimum et devrait enrichir la méthodologie au second semestre 2023. Une autre instance, le VCMI (Voluntary Carbon Market Initiative)a lancé une consultation au mois de mai, visant à cerner les attentes des parties prenantes.

Réguler ou ne pas réguler ?

Les autorités de supervision des marchés ne sont pas en reste. L’IOSCO (International Organization of Securities Commissions) a lancé en novembre 2022 une consultation destinée à déterminer s’il y avait matière à réglementer. Or, la question divise les observateurs. «Il y aura certainement une place dans le futur pour le régulateur sur ces standards», estime Aela Cozic, directrice associée Investissement Durable chez Fidelity International. «Je ne vois pas comment une régulation publique pourrait régir un marché volontaire. Cela placerait les deux marchés – le marché régulé et le marché volontaire – au même niveau, ce que ne souhaitent pas les négociateurs des COP. Les marchés volontaires ont, en outre, été développés pour se démarquer des marchés de conformité, gérés par les autorités publiques, et couvrir plus d’activités », argumente Alain Karsenty.

Certains Etats, comme la Chine et l’Inde, s’impliquent dans la structuration d’un marché volontaire national. La Chine travaille à la refondation d’un système en pause depuis 2017. Le pays a lancé une consultation en mars dernier. L’Inde prévoit de créer un marché de conformité et un marché volontaire, dont les détails devraient être présentés au mois de juin. «Le marché des crédits carbones volontaires est un marché global, mondial. Les marchés volontaires domestiques, développés par les Etats, sont dans les faits des marchés réglementés », tranche Silvia Favasuli, chez S&P Global Ratings.

L’issue des travaux autour de l’article 6 pourrait confirmer un certain nombre de signaux négatifs. «L’objectif des délégués de la COP est de favoriser le développement d’un marché fondé sur des projets dans le cadre de l’article 6.4, avec l’objectif d’amener les entreprises à s’éloigner progressivement des marchés volontaires. En outre – et c’est passé un peu inaperçu à Charm-el-Cheikh - les délégués ont demandé à ce que, sur les marchés volontaires, les acteurs ne parlent plus de crédits, mais de contributions », rappelle Alain Karsenty, au Cirad.

Réunis à Berlin du 31 mai au 3 juin, les membres de l’organe de supervision de l’article 6.4, chargés de préciser les mécanismes de marché, semblent rester sur cette ligne. «Le fait que les négociateurs de la Convention Climat mettent en avant le principe d’ajustement - ne pas compter deux fois les résultats d’atténuation, dans le pays hôte des projets et le pays de l’acheteur - envoie forcément un message aux acheteurs sur l’intégrité environnementale supposée supérieure des crédits 6.4 par rapport aux marchés volontaires, où il n’y a pas d’ajustement », selon Alain Karsenty.

Soucieuses d’éviter des accusations de greenwashing, certaines des entreprises citées dans le cadre de l’enquête du Guardian sur Verra, dont la compagnie aérienne Easyjet, ont annoncé vouloir renoncer au système de la compensation carbone pour atteindre leurs objectifs de décarbonation. «Les entreprises disent vouloir arrêter d’acquérir des crédits auprès de brokers, préférer investir dans des projets afin de mieux maîtriser la qualité des crédits émis », témoigne Alain Karsenty. Mais selon le Net Zero Tracker lancé le 1er juin par l’université d’Oxford, peu d’entre elles auraient à ce jour intégré ce choix dans leur stratégie de décarbonation. Ce sera sans nul doute l’un des points d’attention des investisseurs dans le cadre de leurs échanges avec les entreprises de leurs portefeuilles.

A lire aussi: