Les marchés volontaires des crédits carbone pallient l’absence de politiques climat

C’est peu dire que des standards sont attendus, afin d’assainir les marchés volontaires des crédits carbone. Les enquêtes menées par le Guardian début 2023, ainsi que les poursuites engagées tout récemment contre Delta Airlines, Chevron ou encore Evian, accusés de communication trompeuse sur leur politique de neutralité carbone, continuent d’entretenir la méfiance des parties prenantes quant à la fiabilité des crédits carbone volontaires actuellement sur le marché. «Au premier trimestre 2023, les émissions ont continué de diminuer, affichant une baisse de 26% par rapport à l’année précédente. On constate également un manque de crédits carbone de qualité disponibles sur le marché, d’après Sylvera», selon Aela Cozic, directrice associée Investissement Durable chez Fidelity International.

Investisseurs comme émetteurs sont curieux de prendre connaissance du résultat des travaux engagés par le VCMI (Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative). «Les standards publiés ce jour viennent renforcer les obligations des entreprises désireuses d’adopter notre méthodologie. Parmi les quatre pré-requis, l’entreprise doit prouver par exemple qu’elle est en voie d’atteindre ses objectifs intermédiaires de neutralité carbone. L’achat de crédits carbone volontaires relève de la volonté de dépasser ces objectifs», explique Mark Kenber, directeur exécutif de VCMI. Mark Kenber siège aussi au conseil d’administration de l’ICVCM (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market) et de Verra, l’un des principaux registres privés du marché, qui fait également office d’agence de certification.

Les investisseurs se disent particulièrement attentifs à l’évolution des règles de fonctionnement de ces agences. «Le manque de crédibilité de ces crédits vient aussi du fait que les agences de certification sont en général payées par l’émetteur, ce qui est source de conflits d’intérêts. Une plus grande indépendance serait nécessaire dans la notation des crédits carbone», souligne Aela Cozic.

La question de la réglementation des marchés volontaires ne fait pas consensus au sein des parties prenantes, mais Philippe Zaouati, le directeur général de Mirova, a choisi son camp, expliquant que «les institutions publiques s’intéressant à ce sujet, une réglementation sera nécessairement mise en place. Ce marché ne peut pas changer d’échelle sans une standardisation». VCMI a participé à la consultation de Iosco (International Organization of Securities Commissions) et y fait référence dans son guide. «Il est nécessaire que des réglementations puissent sanctionner les mauvaises pratiques», affirme Mark Zender. La CFTC a tout récemment remis un coup de pression aux acteurs financiers du marché, en rappelant la procédure permettant de dénoncer fraudes et abus de marché sur les marchés des crédits carbone.

A défaut d’une réglementation, le marché pourrait améliorer son fonctionnement avec la désignation d’une entité en charge du contrôle : «L’ICMA (International Capital Market Association), qui a su par le passé structurer efficacement le marché des green bonds, ou une entité ad hoc avec une impulsion publique fournie par la COP ou le G20, par exemple», propose Philippe Zaouati.

Malgré la baisse de la demande, les marchés volontaires du carbone comptent au nombre des instruments recensés par l’AIE (Agence internationale de l’énergie) pour financer la transition énergétique. La mise en place de tels marchés est particulièrement stratégique pour des pays émergents et en développement qui peinent à attirer des capitaux privés. L’émission de crédits carbone pourrait «attirer des investisseurs du secteur financier, mais aussi mobiliser des capitaux auprès de grandes sociétés souhaitant compenser la partie de leurs émissions qui ne peut pas être immédiatement éliminée», estime l’AIE, qui rappelle cependant la nécessité d’établir des normes, ainsi que des processus de suivi, de déclaration et de vérification.

C’est l’un des chantiers à l’agenda des délégataires de la COP, dans le cadre des travaux dits «de l’article 6», visant à clarifier les conditions d’émission et d’échange de crédits carbone. «En théorie, l’article 6 est censé remplacer les crédits volontaires, en évitant le double comptage et en intégrant les crédits dans les contributions définies au niveau national (NDC). Le système serait proche des CDM (mécanismes de développement propres) créés dans le cadre du protocole de Kyoto», explique Philippe Zaouati.

Mais le dossier, déjà éludé lors de la précédente COP, pourrait être de nouveau exclu de l’agenda de la COP28, certains pays craignant que la finalisation des règles relatives à l’article 6 n’introduise des règles qui rendraient contraignant le respect des NDC. «En parallèle vont continuer à se développer des accords bilatéraux comme on l’a vu à l’occasion de la dernière COP, certains pays se mettant d’accord sur le financement de projets en échange de crédits carbone, comme l’a fait la Suisse avec une douzaine de pays», estime Aela Cozic.

Ce qui avait en 2022 participé à la baisse de la demande – l’absence de discussions lors de la COP27 – pourrait en 2023 relancer l’intérêt pour les marchés volontaires. «Je pense que les crédits carbone volontaires vont survivre pendant longtemps parce que les discussions prennent du temps. Si les délégataires veulent rendre le mécanisme de l’article 6 contraignant, les besoins de financement sont tels qu’il faudra aller chercher des fonds qui ne relèveront pas forcément de ce mécanisme», estime Philippe Zaouati.