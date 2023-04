Les marchés de taux sont confortés dans leurs anticipations de pivot

A quelques jours de la publication des données de l’emploi aux Etats-Unis pour le mois de mars, l’enquête Jolts sur les offres d’emploi en février confirme que le marché du travail a passé un pic outre-Atlantique et commencerait à refroidir. De quoi renforcer les anticipations du marché de baisses des taux de Réserve fédérale américaine dès cette année.

Alors que les craintes sur le secteur bancaire se sont pour le moment apaisées, la question de l’évolution de l’inflation, de la croissance et de la politique monétaire revient au centre des préoccupations des investisseurs. «Pour repartir de l’avant, les marchés financiers ont remis au goût du jour le thème de la désinflation à la faveur de chiffres plutôt positifs, tout du moins aux États-Unis, relève Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion. Ainsi, outre-Atlantique, l’inflation PCE pour février, qui est l’indicateur le plus suivi par la Fed, est ressortie en-dessous des attentes aussi bien au niveau global que core et confirme donc le mouvement de désinflation engagé depuis maintenant plusieurs mois.»

Les données sur le marché de l’emploi, même si elles sont retardées, renforcent cette vision. Le nombre d’ouvertures de postes a baissé pour le deuxième mois consécutif en février aux Etats-Unis. Si le consensus des économistes anticipait une nouvelle baisse, les données de l’enquête Jolts (Job Openings and Labor Turnover Survey) publiées mardi par le département d’Etat américain du travail ressortent nettement inférieures aux attentes à un plus bas de près de deux ans. Le nombre d’offres d’emplois a diminué de 632.000 à 9,9 millions (contre 10,6 millions en janvier, chiffre révisé en baisse), au lieu des 10,4 millions d’ouvertures de postes attendues par les économistes interrogés par Reuters. Avec des reculs importants dans les services aux entreprises, la santé et les transports. Les secteurs de la construction et des loisirs ont vu le nombre d’offres d’emplois augmenter. L’équilibre entre embauches (6,2 millions) et départs (5,8 millions) change peu. Pour ces derniers, les démissions (4 millions) continuent de dominer.

Ralentissement manufacturier

Lundi, le marché avait déjà été surpris par un indice ISM manufacturier en nette baisse, confirmant un ralentissement de l’activité. «Nous le considérons comme une confirmation que le traitement dispensé par la Fed fonctionne et que le marché du travail ralentit», soulignait mardi matin Kenneth Broux, stratégiste chez Société Générale CIB, dans une note en réaction aux données ISM et avant la publication de l’enquête Jolts. Non seulement l’indice ISM manufacturier a reculé à un plus bas de trois ans alors en pleine pandémie du Covid, à 46,3 en mars (-1,4 point par rapport à février) alors que les économistes l’attendaient quasiment stable, trois sous-indices, celui des prix payés, des nouvelles commandes et surtout de l’emploi, sont passés sous 50. «L’indice sur l’emploi est au plus bas depuis juillet 2020 à 46,9 et la composante des nouvelles commandes a manqué les attentes et a effacé environ la moitié de sa hausse par rapport au mois précédent pour s'établir à 44,3», notent les stratégistes de Deutsche Bank.

Le taux de nouvelles embauches par rapport aux licenciements est passé de deux pour une à une pour un entre février et mars, ajoute Keneth Broux qui souligne que cela n’est pas encore visible dans les inscriptions hebdomadaires au chômage.

Sur les marchés de taux, le rendement de l’emprunt américain à 10 ans se resserrait de 5 points de base (pb), peu après la publication de l’enquête Jolts. Le taux à 2 ans, le plus sensible aux évolutions de la politique monétaire, baissait de près de 10 pb sous 4%, à 3,89%. Les opérateurs sur le marché monétaire anticipent une baisse des taux des Fed funds à 4,3% d’ici la fin de l’année, contre un pic de 5%, à l’opposé de la stabilité attendue par les membres de la Fed. Lisa Cook, l’une de ses gouverneurs, a affirmé lundi que si les tensions persistantes sur le marché du travail allaient encore provoquer des tensions inflationnistes, «nous avons vu la hausse des salaires se modérer un peu».

Les investisseurs attendent désormais la publication des données sur les créations d’emploi en mars ce vendredi. «Le rapport devrait montrer un rythme d’embauche ralenti, mais toujours très fort, avec une hausse de 225 000 emplois non agricoles», affirment Tiffany Wilding, économiste Amérique du Nord et Allison Boxer, économiste chez Pimco. En février, l’économie américaine avait créé 311.000 emplois. Pour les deux économistes, des facteurs ponctuels comme les températures anormalement élevées ne se sont pas répétés en mars. Elles anticipent en outre un taux de chômage de 3,5% (3,6% en mars) et une hausse des rémunérations de 0,3% en rythme mensuel (contre +0,2%).