Les investisseurs sur le crédit se veulent plus prudents

Les gérants du Panel Crédit de L’Agefi ont-ils adopté le dicton boursier «sell in May and go away» ? Interrogés entre les 20 et 30 mars, ils restent à «surpondérer» mais plusieurs d’entre eux se montrent désormais plus prudents dans leur exposition au marché obligataire crédit.

A l’inverse de leur offensive le mois dernier.

Encore plus marquant, de nombreux panélistes sont désormais à «neutre» sur la perspective des spreads à un mois, certains passant même à «négatif».

Au cours du mois écoulé, le sentiment que la crise des banques régionales américaines était sous contrôle a permis aux primes de crédit de poursuivre leur resserrement à 170 points de base (pb) pour les émetteurs investment grade (IG) sur le marché euro et 475 pb pour le high yield (HY). La baisse de la volatilité a facilité la réouverture du marché primaire, avec une reprise du segment HY à un niveau pas vu depuis début 2022.

Mais le risque d’une récession, notamment aux Etats-Unis où les données macroéconomiques commencent à attester d’un ralentissement et où les difficultés des banques régionales risquent de restreindre encore plus le crédit, pèse sur le moral des investisseurs d’autant que l’inflation reste à un niveau élevé et que la perspective d’un pivot des banques centrales n’est pas assurée. Le resserrement des spreads a sans doute incité les gérants à davantage de prudence.

14 panélistes positionnés à « neutre »

Ainsi, quatre panélistes (Candriam, La Banque Postale AM, Octo AM et Ostrum AM) sont passés à «neutre» dans leur exposition à la classe d’actifs. Groupama AM est repassé à «surpondérer» et La Française AM est moins négative en revenant à «neutre». Le nombre de gérants à «neutre» remonte à 11 contre 13 «surpondérer», AllianzGI étant entre les deux. Mais le mouvement le plus marquant est sur la perspective des spreads. Un seul panéliste (abrdn) est plus optimiste avec une perspective désormais «positive» alors que dix sont plus pessimistes. Six sont désormais à «neutre» et quatre à «négatif», dont Ostrum AM qui était encore positif le mois dernier. Keren Finance, Oddo BHF AM et Swiss Life AM complètent cette liste. La Française AM était déjà en mode négatif. Quatorze panélistes sont désormais à «neutre» et six seulement ont une perspective «positive» sur les spreads.

Cette prudence se reflète également dans la catégorie de notation préférée, plusieurs gérants (abrdn, Candriam, Ostrum AM) ayant relevé la qualité des ratings à A. En outre, la plupart des panélistes privilégient désormais les dettes seniors aux subordonnées, financières comme non financières. Lazard Frères Gestion, dont les titres préférés étaient les dettes subordonnées, privilégie même pour la première fois depuis mai 2020 les obligations seniors d’entreprises non financières.

Les panélistes ont enfin réduit la part du cash en portefeuille. Une raison aussi d’être un peu plus prudent.

