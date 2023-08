Les indices PMI confirment le décrochage de l’économie européenne

Le ralentissement de l’activité économique dans la zone euro s’est accentué plus que prévu en août, montrent mercredi les indices PMI préliminaires. Ces indicateurs étaient très attendus par le marché pour jauger de l’état de l’économie de la région dont le secteur des services commence à son tour à flancher après l’industrie qui est déjà en récession. Sur les marchés, les rendements des emprunts souverains de la zone euro chutent, effaçant une partie des tensions des dernières semaines. L’euro recule face au dollar. A contre-courant, les marchés actions sont dans le vert, malgré l’accentuation du ralentissement économique dans la zone euro.

L’indice composite, qui combine services et activité manufacturière, a atteint son plus bas niveau depuis novembre 2020 à 47,0 contre 48,6 en juillet, montrent mercredi les résultats de l’enquête mensuelle réalisée par S&P Global auprès des directeurs d’achat (PMI). Les économistes interrogés par Reuters l’attendaient à 48,5.

Si le secteur manufacturier montre une légère amélioration, il reste en forte contraction, confirmant sa récession depuis plusieurs mois, l’indicateur le plus inquiétant est celui du secteur des services qui tombe sous 50, qui est la zone de contraction, à 48,3 après 50,9 le mois dernier, là encore inférieur aux attentes.

«La baisse de l’activité économique de la zone euro s’est accélérée en août, la contraction, auparavant confinée au secteur manufacturier, se propageant de façon croissante à celui des services. Les fabricants comme les prestataires de services signalent désormais un repli de leur activité et du volume de leurs nouvelles affaires», a commenté dans un communiqué Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.

Net ralentissement des services

Le secteur manufacturier reste affecté par la chute dans la première économie de la région. En Allemagne, l’activité s’est contractée au rythme le plus élevé depuis plus de trois ans, l’indice PMI composite tombant à 44,7 après 48,5 en juillet, au plus bas depuis mai 2020 et bien en deçà du consensus à 48,3.

«Tout espoir de voir le secteur des services sauver l'économie allemande s’est évanoui, observe Cyrus de la Rubia. Au lieu de cela, le secteur des services est sur le point de rejoindre la récession de l’industrie manufacturière, qui semble avoir commencé au deuxième trimestre.» L’activité dans le secteur des services s’est contractée pour la première fois en huit mois, son indice PMI reculant à 47,3 contre 52,3 en juillet, à un creux de neuf mois. L’indice PMI pour le secteur manufacturier a progressé à 39,1 en août contre 38,8 en juillet, toujours largement en territoire de contraction.

La France à l’unisson

En France, l’activité dans le secteur des services confirme sa contraction, sous le coup d’une baisse de la demande et des nouvelles commandes. Son indice est tombé à un plus bas de 30 mois, à 46,7 en août après 47,1 en juillet et 47,5 attendu par le consensus. L’indice composite s’est maintenu à 46,6 comme en juillet (47,5 anticipé par le consensus) avec une légère amélioration dans le secteur manufacturier, qui reste en contraction également, à 46,4 après 45,1 en juillet et un consensus à 45,0. «L'économie française (...) montre à nouveau des signes d’essoufflement. Pour le troisième mois consécutif, nous assistons à une contraction de la deuxième économie européenne», souligne Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank pour qui cela laisse présager une contraction du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre.

Les taux réagissent

Sur les marchés, les investisseurs jouent la prudence et se ruent vers les actifs refuges, face à cette détérioration de l’activité et au risque de récession dans la deuxième partie de l’année en zone euro. Le rendement du Bund allemand à 10 ans, qui avait déjà fléchi mardi (-6 points de base, pb), se détend encore de 11 pb, à 2,54%, tandis que celui de l’OAT français de même maturité recule également de 11 pb, à 3,07%.

Cette forte détente intervient aussi après un mois d’août où les tensions sur ce marché ont porté les taux à leur plus haut depuis mars. Les taux courts se détendent également tandis que les anticipations de taux de la Banque centrale européenne sont revues à la baisse, le risque de récession pouvant inciter la banque centrale à marquer une pause plus tôt qu’anticipé. L’euro recule de 0,3% face au dollar, à 1,08 dollar, revenant à son plus bas depuis mi-juin. En revanche, les places boursières européennes poursuivent leur rebond. L’indice Euro Stoxx 50 gagnait 0,4% vers 11h30.