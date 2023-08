Les indices PMI américains sont au bord de la stagnation

L’économie américaine aussi ralentit. L’activité dans le secteur privé aux Etats-Unis a frôlé la stagnation en août, avec une croissance à son niveau le plus faible depuis février, alors que la demande s’est contractée dans le secteur des services.

L’indice préliminaire PMI composite aux Etats-Unis en août, qui combine les secteurs manufacturiers et des services, est tombé à 50,4 contre 52 en juillet, a annoncé mercredi S&P Global. Cette baisse est plus importante que prévu par les économistes et la plus forte depuis novembre 2022.

Depuis des mois, un marché du travail solide et des dépenses de consommation résilientes ont progressivement apaisé les craintes de récession et conduit à des révisions à la hausse des prévisions de croissance du PIB. Le modèle de prévision de la Fed d’Atlanta GDPNow estime la croissance au troisième trimestre à 5,8% en rythme annuel. Mais les données de mercredi dressent un tableau plus contrasté de l’économie.

La croissance de l’activité du secteur des services a été la plus lente depuis février à 51 en août et l’indice PMI manufacturier s’est enfoncé en territoire de contraction à 47 contre 49 en juillet, le quatrième mois consécutif de contraction.

«La quasi-stagnation de l’activité en août soulève des doutes sur la vigueur de la croissance économique américaine au troisième trimestre, juge Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence. L’enquête montre que l’accélération de la croissance tirée par le secteur des services au deuxième trimestre s’est atténuée, accompagnée d’une nouvelle baisse de la production manufacturière.» Dans la zone euro, où l’industrie était déjà en contraction depuis plusieurs mois, l’activité dans les services est désormais dans le rouge.

Ralentissement de la demande

La demande des consommateurs a pesé considérablement aux Etats-Unis, les nouvelles commandes se contractant dans tous les secteurs. Elles ont diminué dans le secteur des services pour la première fois en six mois, tombant à 49,2 contre 51 le mois précédent. Ces chiffres pourraient être perçus positivement par la Fed, qui souhaite voir l’activité ralentir pour faire baisser l’inflation.

D’autant que d’autres indicateurs confirment le ralentissement de l’économie. Dans l’immobilier, les ventes de logements neufs ont rebondi en juillet, mais celles d’habitations anciennes ont chuté à leur plus bas niveau depuis six mois. La faiblesse de l’offre explique la hausse des ventes dans le neuf. Par ailleurs, le nombre de demandes de prêts a chuté à son plus bas niveau depuis 1995 la semaine passée, selon les données de la Mortgage Bankers Association, alors que le taux des emprunts hypothécaires à 30 ans a encore grimpé de 15 points de base à 7,31%, au plus haut depuis 2000.

Sur le marché monétaire, les anticipations sur les taux des Fed funds étaient en légère baisse et revenaient à une probabilité de hausse en novembre de 40%, effaçant la hausse de mardi à 45%.

(Avec Reuters)