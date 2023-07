Les gestions reviennent légèrement sur les actions pour cet été

Un vent de confiance souffle avant la trêve estivale. En ce début juillet, le panel Allocation revient légèrement sur les actions, au détriment de la poche de cash.

Près de la moitié des 23 gérants interrogés par L’Agefi entre le 20 et le 29 juin ont remis l’accent sur les actifs risqués, avec 45% (+1 point) d’actions dans les portefeuilles – le niveau moyen depuis le début d’année. Ont notamment participé à ce mouvement : CPR AM (+10 points, à 40%), Russell (+3 points, à 52%) et Schroders (+3 points, à 34%). Seules deux gestions ont préféré s’alléger : Amundi (-3 points, à 41%) et Fidelity (-3 points, à 27%).

Mais la majorité des panélistes continuent à sous-pondérer les actions par rapport à leur propre benchmark. Seuls ABN Amro (70%) et State Street GA (61%) demeurent particulièrement agressifs et surpondèrent les actions.

Regain sur l’obligataire

La classe obligataire est toujours très travaillée par les gestions. Seulement un petit tiers des panélistes ont conservé leur position du mois précédent. Un quart se sont allégés, comme CPR AM (-10 points, à 40%) et Amundi (-5 points, à 51%). Mais, surtout, près de la moitié ont renforcé leur exposition, dans le sillage de BFT IM (+9 points, à 76%), BNPP AM (+5 points, à 40%), Financière Arbevel (+5 points, à 39%) et OFI Invest AM (+5 points, à 55%).

Parmi ses thématiques d’investissements, Pimco recommandait récemment de «se concentrer sur les segments de haute qualité du marché obligataire, où les rendements de départ sont élevés». Il y voyait une aide pour «construire des portefeuilles résistants dans un environnement macroéconomique plus incertain et plus volatil».

Sur le crédit, «les niveaux actuels de rendements rendent la classe d’actifs attractive, mais il faudra être particulièrement sélectif», prévient pour sa part Allianz GI, rappelant que «l’ampleur de la récession, si elle se matérialise, sera déterminante pour le marché».

En dépit de la remontée des taux, le monétaire ne pèse plus que 5% (-1 point) dans les portefeuilles et retombe à son niveau de l’été 2021. Près de la moitié des répondants sont sortis partiellement, comme BFT IM (-9 points, à 2%), BNPP AM (-5 points, à 2%), OFI Invest AM (-5 points, à 0%) ou encore Schroders (-3 points, à 1%).

Pas de diversification pour les gestions. Les actifs alternatifs stagnent toujours sur leur plus bas niveau, de 4%, même si les mouvements ont été plus importants que le mois dernier, avec deux légers renforcements (Amundi et Fidelity) pour cinq allégements, dont Financière Arbevel et Allianz GI.