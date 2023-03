Les gestions attendent davantage de visibilité avant de réallouer leurs actifs

Surtout ne pas bouger ! La crise des banques régionales américaines et ses conséquences sur les marchés mondiaux invitent à la prudence. Aussi, le Panel Allocation de L’Agefi reste parfaitement inchangé. Pour le troisième mois consécutif, les actions pèsent 45% des portefeuilles, niveau de l’été dernier, tandis que l’obligataire se maintient depuis le début de l’année sur un plus haut de 44%, touché pour la dernière fois en juin 2020. Toutefois, les 23 gérants interrogés par L’Agefi entre le 20 et le 30 mars sont loin d’être unanimes.

Toujours neutres sur les actions, les gestions ont profité des mouvements erratiques de mars pour se repositionner. Si la moitié des gérants ont maintenu leur position du mois dernier, un quart se veut plus audacieux et s’est renforcé en actions, dont CPR AM (+5 points à 30%) et La Française AM (+4 points à 44%). Le dernier quart s’est allégé, assez fortement, dans le sillage de Schroders (-9 points à 32%), de Crédit Mutuel AM (-5 points à 50%), d’OFI Invest AM (-5 points à 45%) et d’Allianz GI (-4 points à 48%).

Ce mouvement baissier a également touché l’obligataire, avec près d’un tiers des panélistes concernés, dont BNPP AM (-10 points à 30%), Swiss Life (-7 points à 58%) ou encore OFI Invest AM (-5 points à 40%). Néanmoins, un quart des gestions voient du potentiel à ce segment, comme Oddo BHF AM (+6 points à 50%), Schroders (+6 points à 44%), Allianz GI (+4 points à 44%) et Natixis IM (+4 points à 43%).

Les avis sont encore plus partagés sur la poche de cash. Les gestions se partagent en trois tiers. Les partisans du statu quo, les prudents qui se renforcent – dont BNPP AM (+7 points à 10%), OFI Invest AM (+5 points à 10%) et Swiss Life AM (+5 points à 5%) – et ceux qui voient plus de potentiel ailleurs et préfèrent s’alléger, comme CPR AM (-10 points à 30%), Groupama AM (–4 points à 3%), Natixis IM (-4 points à 12%) et Oddo BHF AM (- 4 points à 2%). A 7%, le niveau de cash du Panel reste modéré, après le pic de 10% d’octobre dernier.

Dans un univers toujours incertain et changeant, les actifs alternatifs offrent davantage de possibilités. Les gestions ont été trois fois plus nombreuses à se renforcer qu’à s’alléger. En particulier Schroders (+6 points à 19%), CPR AM (+5 points à 10%) et OFI Invest AM (+5 points à 5%). Néanmoins, à 4%, cette classe d’actifs est à un plus bas historique de 14 ans, depuis la création du Panel en 2009.